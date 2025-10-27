SV Westerheim eiskalt – SV Eggingen mit Offensivfeuerwerk

Die Bezirksliga Donau/Iller zeigte sich am 11. Spieltag von ihrer torreichen Seite. Westerheim und Langenau feierten souveräne Siege, während Eggingen in einem Spektakel gegen SW Donau triumphierte. Asch-Sonderbuch und Offenhausen lieferten sich ein wildes Remis, Türkgücü Ulm und Senden-Ay entschieden ihre Spiele knapp für sich.

Der SV Westerheim setzte seine starke Serie fort und gewann beim TSV Kettershausen-Bebenhausen mit 3:0. Alle drei Treffer fielen vom Punkt: Thorsten Rieck verwandelte in der 20. und 71. Minute jeweils, ehe Florian Schneck in der 88. Minute den dritten Foulelfmeter des Tages verwertete. ---

In einem packenden Duell feierte der SV Eggingen einen spektakulären 5:2-Heimsieg über SW Donau. Marco Brumeisl eröffnete in der 41. Minute per Strafstoß, doch nach der Pause drehte Donau zunächst das Spiel: Florian Stiehle (46.) und Kevin Wehle (48., Foulelfmeter) trafen zum 2:1 für die Gäste. Danach übernahm Eggingen wieder das Kommando. Jonas Kugler (59.) und Tim Hehnle (62.) sorgten für die Wende, Brumeisl (83.) und erneut Hehnle (90.+2) machten den Heimsieg perfekt. ---

Der FV Asch-Sonderbuch und der SV Offenhausen trennten sich nach einem wilden Schlagabtausch mit einem 3:3. Lars Folcz traf in der 33. Minute zur Führung für Asch, ehe Hakan Agit Güngör mit Treffern in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1), in der 64. und in der 72. Minute einen lupenreinen Hattrick erzielte. In einer hitzigen Schlussphase – Offenhausen verlor Emir Imamovic (79., Gelb-Rot) und Edemir Dzanic (86., Rot) – glich Asch spät aus: Folcz traf in der 87. Minute zum 2:3, Marco Wörz erzielte in der 100. Minute den viel umjubelten 3:3-Endstand. ---

Der TSV Langenau feierte einen 2:0-Heimsieg gegen den SV Jungingen. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Timo Bemsel in der 49. Minute für die Führung, und Max Ruoß erhöhte nur zwei Minuten später (51.) zum Endstand. Langenau zeigte sich kompakt und effektiv, während Jungingen im elften Saisonspiel defensiv anfällig war. ---

Der SC Türkgücü Ulm drehte sein Heimspiel gegen die SGM Aufheim Holzschwang und siegte knapp mit 2:1. Jan Krumpschmid brachte die Gäste bereits in der 7. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm Türkgücü das Kommando: Adel Ajkunic traf in der 65. Minute zum Ausgleich und sorgte in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung. Damit bleibt Türkgücü Ulm punktgleich mit Öpfingen auf Rang zwei.

Ein umkämpftes Spiel entschied die SGM Senden-Ay knapp mit 1:0 beim FC Burlafingen für sich. Mikail Öztürk traf in der 49. Minute zum Tor des Tages, vergab aber in der 78. Minute per Foulelfmeter die Chance zur Vorentscheidung. Die Partie war hart umkämpft – Adrian Haxhijaj sah bereits in der 32. Minute Rot, Niklas Barabas in der 88. Minute Gelb-Rot. Burlafingen drängte in der Schlussphase vergeblich auf den Ausgleich, Senden-Ay rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr FC Hüttisheim Hüttisheim SG Öpfingen SG Öpfingen 14:00 PUSH

---

So., 07.12.2025, 14:30 Uhr TSG Ehingen TSG Ehingen TSV Blaustein Blaustein 14:30 PUSH

_________________________________________________________________________________________________