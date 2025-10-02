SV Westerheim dreht beim TSV Blaustein auf

Die Bezirksliga Donau/Iller eröffnete heute den 8. Spieltag mit einem klaren Auswärtssieg des SV Westerheim. Beim TSV Blaustein ließen die Gäste keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und setzten mit einem 4:1-Erfolg ein deutliches Ausrufezeichen.

Von Beginn an bestimmten die Westerheimer das Geschehen und sorgten früh für Gefahr. In der 31. Minute brachte Thorsten Rieck seine Mannschaft in Führung. Nur zwei Minuten später erhöhte Lukas Mohn auf 2:0. Kurz vor der Pause legte Moritz Wiume in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 3:0 nach und stellte die Partie schon zur Halbzeit praktisch auf Sieg. In der 57. Minute sorgte erneut Thorsten Rieck mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung. Der TSV Blaustein stemmte sich zwar gegen die Niederlage und kam in der 80. Minute durch Arda Gül zum Ehrentreffer, doch mehr war für die Hausherren nicht zu holen. ---



Der TSV Langenau kassierte zuletzt eine bittere 3:4-Niederlage in Hüttisheim und ist auf Wiedergutmachung aus. Mit neun Punkten ist das Team zwar noch im Mittelfeld, doch eine weitere Pleite könnte den Abstiegskampf näherbringen. Der TSV Kettershausen-Bebenhausen reist mit Rückenwind an, nachdem das Team zuletzt klar mit 4:1 gegen Senden-Ay gewann. Beide Vereine liegen nur drei Punkte auseinander – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Jungingen SV Jungingen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00



Der SV Jungingen musste am vergangenen Spieltag beim 0:7 in Burlafingen eine herbe Niederlage hinnehmen. Mit acht Punkten aus sieben Partien ist die Mannschaft weiterhin unter Zugzwang. Die TSG Ehingen teilte sich zuletzt beim 2:2 gegen Offenhausen die Zähler und kämpft ebenfalls darum, im Mittelfeld Fuß zu fassen. Das direkte Duell könnte darüber entscheiden, welcher der beiden Traditionsvereine vorerst Ruhe im Tabellenkeller hat.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:00



Der SV Offenhausen hat nach dem 2:2 in Ehingen weiterhin eine starke Serie ohne Niederlage, rangiert mit 15 Punkten knapp hinter der Spitze. Nun kommt mit Türkgücü Ulm ein Absteiger aus der Landesliga, der zuletzt mit 5:1 gegen Asch-Sonderbuch seine Stärke untermauerte. Mit 19 Punkten zählen die Gäste zu den Titelkandidaten. Das Aufeinandertreffen ist ein echtes Spitzenspiel mit hoher Brisanz.



Asch-Sonderbuch blieb beim 1:5 in Ulm deutlich hinter den Erwartungen zurück, steht aber mit 15 Punkten weiter im oberen Drittel. Der FC Hüttisheim hingegen feierte mit dem 4:3 gegen Langenau ein Ausrufezeichen und hat nun elf Zähler auf dem Konto. Beide Mannschaften gehören aktuell zur erweiterten Spitze und wollen ihre gute Ausgangslage im Mittelfeld behaupten. Es treffen zwei Teams mit Offensivstärke aufeinander.



Die SGM Senden-Ay steckt nach sechs Niederlagen in Folge tief im Tabellenkeller fest. Mit nur drei Punkten ist die Mannschaft Letzter, das jüngste 1:4 in Kettershausen-Bebenhausen bestätigte die Krise. SW Donau hingegen schöpfte nach dem 3:1-Erfolg über Blaustein wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Das direkte Duell ist ein Endspielcharakter im Ringen um den Klassenerhalt.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang SV Eggingen Eggingen 15:00



Die SGM Aufheim Holzschwang ist seit Wochen in Topform, zuletzt siegte man 1:0 in Westerheim und behauptete Rang zwei. Mit 16 Punkten ist die Ausgangslage glänzend, auch wenn der Tabellenführer Öpfingen weiter drei Zähler voraus ist. Der SV Eggingen blieb nach der 0:4-Niederlage gegen Öpfingen bei sechs Punkten stehen und ist auf Platz zwölf zurückgefallen. Für Aufheim geht es darum, den Anschluss an die Spitze zu halten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen FC Burlafingen Burlafingen 15:00



Die SG Öpfingen marschiert weiter an der Tabellenspitze, das 4:0 in Eggingen war der sechste Sieg in Folge. Mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 34:6 hat das Team bislang die beste Bilanz der Liga. Der FC Burlafingen reist nach dem 7:0-Kantersieg gegen Jungingen mit breiter Brust an, steht als Aufsteiger mit sieben Zählern aber im Tabellenmittelfeld. Spitzenreiter gegen Aufsteiger – das Kräfteverhältnis scheint klar, doch die Form spricht für ein torreiches Duell.

