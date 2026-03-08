SV Westerhausen und Haldensleber SC holen Big Points im Keller

– Foto: Markus Evert

Der 18. Spieltag der Verbandsliga Sachsen-Anhalt hatte für die Zuschauer so einiges zu bieten: Derbys, Gipfeltreffen, Kellerduell. Während der SSC Weißenfels an der Tabellenspitze ein großer Gewinner des Wochenendes war, fuhren der SV Westerhausen und der Haldensleber SC Big Points im Tabellenkeller ein.

Das Hinspiel wurde zu einer unerwarteten Machtdemonstration: Mit dem 4:1-Heimerfolg im Derby gegen den VfB Sangerhausen sorgte der SV Eintracht Emseloh im September für Aufsehen. Umso mehr waren die Rosenstädter auf Revanche aus - und die ist ihnen am Freitagabend gelungen. Nach dem Coup beim Tabellenzweiten Fortuna Magdeburg dominierte der VfB das Derby vor 375 Zuschauern und landete einen 3:0-Heimerfolg. Gustav Gängel per Elfmeter-Doppelpack (12., 17.) und Lenny Wagenhaus (42.) erzielten die Treffer.

Auch in Halle war am Freitagabend Derbyzeit. Vor 204 Zuschauern hatte der SV Blau-Weiß Dölau den Stadtrivalen vom BSV Halle-Ammendorf zu Gast. Nach dem Dölauer Sieg im vergangenen Mai (3:0) und dem Ammendorfer Dreier im letzten Duell in der Hinrunde (4:0) gab es dieses Mal eine Punkteteilung. Joshua Köhler konterte die Gästeführung durch Dominic Winkler (33.) schnell per Elfmeter zum späteren Endstand (41.).

Nach dem Heimerfolg über den 1. FC Bitterfeld-Wolfen (4:3) hat der SC Bernburg den nächsten wichtigen Dreier eingefahren. Mit einem 4:2-Heimerfolg über Schlusslicht SG Rot-Weiß Thalheim hat der SCB seinen Vorsprung auf die Abstiegszone ausgebaut. Dabei brauchten die Bernburger erst einen gegnerischen Wachmacher durch Jorge Ibraima Culubali Ramos (9.). Danach aber drehten Cedrik Staat per Doppelpack (22., 38.), Till Raeck (51.) und Franz Lange (70.) die Partie zugunsten der Gastgeber. Die Thalheimer Antwort durch Queba Sonco kam zu spät (87.).

Die "Festung Barleber Anger" hielt auch am Sonnabend stand. Nach Treffern von Palle Jespersen (55.) und Niklas Eichholz fuhr der FSV Barleben gegen den SV Dessau 05 im zehnten Heimspiel den achten Sieg ein. Der Anschluss der Gäste durch Verbandsliga-Toptorjäger Elia Friebe (20. Saisontreffer) kam zu spät.

Im Verfolger-Duell hat sich der SV Blau-Weiß Zorbau am Sonnabend mit 3:0 beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen durchgesetzt und damit den dritten Tabellenplatz erobert. Nikita Bondarenko, Niklas Neuhaus und Oleksandr Maier trafen für die Zorbauer, für die es allerdings nicht mehr um den direkten Wiederaufstieg geht: Für die Oberliga haben sie nicht gemeldet. BiWo rutschte dagegen auf den sechsten Rang ab.

Nach dem Derbysieg gegen Zorbau - dem ersten in der Verbandsliga überhaupt - hat der SSC Weißenfels am Sonnabend gleich das nächste Zeichen gesetzt. Mit 2:0 setzte sich der Spitzenreiter im Gipfeltreffen gegen den zweitplatzierten SV Fortuna Magdeburg durch. Ein Eigentor und ein Elfmeter von Till Hafkesbrink brachten die Treffer. Auf volksstimme.de und mz.de gibt es die gesamte Partie im 90-minütigen Re-Live.

Der SV Westerhausen hatte am Sonnabend zum Sechs-Punkte-Duell geladen - und dieses für sich entschieden. Mit dem 3:1-Heimerfolg über den SSV Havelwinkel Warnau konnte die Wolfsberg-Elf vorerst die Abstiegszone verlassen und den Platz mit den Warnauern tauschen. Edwin Teah, Adriel Ribeiro de Oliveira und Lukas Stridde erzielten die Tore für die Hausherren. Für diese war es erst der dritte Sieg in der laufenden Saison.