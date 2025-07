SV Westerhausen startet mit neuem Trainerteam in die Vorbereitung

Am Donnerstag ist der SV Westerhausen in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. In der Spielzeit 2025/26 wird ein Trio die Geschicke des Verbandsligisten leiten.

Mit André Dzial begrüßt die Wolfsberg-Elf einen neuen Cheftrainer. Der 56-Jährige war lange Jahre in Diensten des Blankenburger FV und stand zuletzt für neun Monate beim Oberligisten FC Einheit Wernigerode in der Verantwortung. Schon am letzten Spieltag der vergangenen Saison hatte Dzial in Westerhausen an der Seitenlinie gestanden. Zum FuPa-Profil:

