SV Westerhausen: Mit kurioser Vorbereitung ins Sachsen-Anhalt-Duell Oberliga Süd +++ Ungemütliche Witterung erschwert die Trainingswoche vor dem Heimspiel gegen Sandersdorf

Nein, an Fußball sei wirklich nicht zu denken gewesen. Auch nicht auf dem Kunstrasenplatz in Blankenburg. „Wir haben Fotos bekommen, da konnte man sehen, dass es nicht geht“, so Westerhausens Trainer Marco Wagner. Zumindest für den Abend war vorgesorgt beim Oberligisten. „Wir waren in Quedlinburg bowlen und anschließend beim Griechen essen.“

Wann das abgesagte Spiel im Achtelfinale des Landespokal nachgeholt wird, steht in den Sternen. „Also, ich weiß noch nichts “, sagt Wagner. Aber so viele Möglichkeiten gebe es ja auch gar nicht. Schließlich sind in der Oberliga bis zum vierten Adventswochenende Punktspiele angesetzt. Lediglich der Januar bietet Raum für Nachholspiele. Aber noch weiß keiner, was das Wetter noch für Kapriolen schlägt.

Individuelles Training und Umzug in die Halle

Auch in Westerhausen konnten sie in dieser Woche kaum trainieren. „Für Montag hatte jeder sein individuelles Programm, am Dienstag waren wir in Schönebeck in einer Halle“, erklärt Wagner. Am Donnerstag wollten es die Westerhäuser wieder auf dem heimischen Wolfsberg angehen, um sich auf das Punktspiel gegen Union Sandersdorf vorbereiten. Das wird am Samstag, 13.30 Uhr, in Westerhausen angepfiffen. Oder besser, soll angepfiffen werden. „Ich gehe zu hundert Prozent davon aus, dass das Spiel stattfindet“, so Wagner.