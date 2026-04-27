SV West weiter auf Erfolgsspur von Florian Hahn · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jasmin Heimgärtner

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Der SV West bleibt weiter in der Erfolgsspur und feiert mit einem souveränen Heimsieg gegen den TSV Neuried bereits den vierten Erfolg in Serie. Damit festigen die Westler eindrucksvoll den zweiten Tabellenplatz und untermauern ihre Ambitionen im Aufstiegsrennen. Von Beginn an war die Favoritenrolle klar verteilt – und der SV West wurde dieser über die gesamten 90 Minuten hinweg gerecht. Bereits nach 5. Spielminuten sorgte Kapitän Lukas Hogeback für die frühe Führung: Nach einem schnell ausgeführten Einwurf schaltete er am schnellsten und überwand den Neurieder Keeper zum 1:0.

In der Folge erspielte sich der SV West zahlreiche hochkarätige Chancen, ließ jedoch beste Möglichkeiten liegen. Die größten Gelegenheiten vergaben der letztjährige Toptorjäger Balti, der freistehend aus fünf Metern in Rückenlage über das Tor schoss, sowie Tim Bauer, der ebenfalls aus kürzester Distanz einen freien Kopfball neben das Tor setzte. So musste ein Standard herhalten: In der 30. Minute verwandelte Laurin Vogel einen Freistoß direkt sehenswert zum 2:0. Kurz darauf musste Daniel Egwi verletzungsbedingt ausgewechselt werden – an dieser Stelle gute Besserung!