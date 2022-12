SV Wersten: Weihnachtsgrüße an reuigen Balldieb Ein kleines Fußball-Märchen der besonderen Art hat der SV Wersten jüngst erlebt. Es ist Relikt einer ganz anderen Zeit.

Zur Erinnerung: Der später nach Kanada ausgewanderte Hans-Dieter Wagner, der mit seiner kriegsverwitweten Mutter und zwei Geschwistern 1952 in einem spärlichen Kellerzimmer in der Werstener Stahlhaussiedlung als „Panzerplatten-Kid“ in der Manforter Straße lebte, hatte seinerzeit einen Lederfußball der 04er stibitzt, der beim Training über den Zaun der Sportanlage geflogen war. Anstatt die Kugel zurückzuschießen, lief er mit seiner Beute eilig nach Hause. „Ich dachte, dass wir uns niemals einen solchen Ball leisten konnten“, heißt es zur Begründung in dem Schreiben an den Verein, in dem Wagner Jahrzehnte später nicht nur die Umstände seiner Tat schildert, sondern auch seine ihn lebenslang begleitende Gewissensqual. „Es hat mich über 70 Jahre geplagt“, gesteht er. Den Brief hat Sohn Glenn den verblüfften Werstenern während eines Deutschlandaufenthalts überreicht – samt einer Geldspende in Höhe von 200 Euro. Glenns Reise war zugleich eine Begegnung mit der Vergangenheit seines Vaters in Düsseldorf. Auch dessen ehemalige Schule an der Burscheider Straße hat er einen Besuch abgestattet und Fotos gemacht.

„So eine Geste erlebt man nicht alle Tage“, stellt Grüters mit Blick auf das unerwartete Geldgeschenk fest und erinnert sich gleichzeitig daran, dass sein Vater Willi in den Nachkriegsjahren nicht bloß im gleichen Alter wie der Balldieb gewesen ist, sondern ebenfalls in der Stahlhaussiedlung wohnte. „Vielleicht haben sich die beiden Jungs sogar gekannt“, merkt Grüters an, der seinen Vater später in den 1960ern oft zum Werstener Fußballplatz begleitet hat, wo Willi Grüters als „Torwart-Legende“ der ersten Mannschaft zwischen den Pfosten stand.

Übungs-Shirts für die Mädchen