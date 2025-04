SV Wersten gefällt die Rolle des Jägers

Auf Rang drei liegend mischt Wersten nun endgültig im Aufstiegskampf mit. Der SV Hösel auf Platz zwei ist nur zwei Punkte entfernt und am drittletzten Spieltag noch zu Gast am Scheideweg.

Trotz der glänzenden Ausgangslage gibt sich Olaf Faßbender vor dem nun anstehenden Topspiel bei Tabellenführer Rhenania Hochdahl zurückhaltend. Das Wort „Aufstieg“ nimmt der Trainerfuchs nicht in den Mund. Stattdessen ist Faßbender bemüht, andere Motivationen in den Vordergrund rücken. „Der Antrieb der Jungs ist klar. Sie wollen beim Spitzenreiter nicht als Verlierer vom Platz gehen und sich bestenfalls für die Niederlage im Hinspiel revanchieren“, betont der 52-Jährige.

Das erste Duell beider Klubs in Wersten ging im November mit 2:1 an Hochdahl. Eine ärgerliche Niederlage, die aber aus Sicht des SVW ganz sicher besser zu verkraften gewesen ist als die Punktverluste, welche sich die Faßbender-Elf in den ersten drei Partien des Kalenderjahres 2025 einhandelte. „Da hat die Mannschaft vielleicht zu sehr auf die Tabelle geschaut und den Faden verloren“, sagt Faßbender mit Blick auf die Durststrecke zu Jahresbeginn mit Unentschieden gegen FC Büderich II und DJK Tusa 06 sowie der 5:6-Schlappe gegen den Rather SV zurück. Nicht auszumalen, wo Wersten heute stünde, wenn es auch diese Partien für sich entschieden hätte. „Es bringt nichts, darüber nachzudenken. Im Fußball muss man nach vorne schauen“, gibt Faßbender die Marschroute vor.