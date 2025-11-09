SV Wersten bezwingt SC West, Spitzenspiel in Benrath

Mit einem Sieg im Nachholspiel hat sich Türkgücü Ratingen nun fest in der Verfolgergruppe von Spitzenreiter SC Unterbach etabliert. Am Sonntag kommt es zum Heimspiel gegen die SpVg Hilden 05/06. Unterbach empfängt den KSC Tesla, zum Spitzenspiel kommt es zwischen dem VfL Benrath und den Sportfreunden Gerresheim, der FC Bosporus empfängt die DJK Tusa. Los ging es aber bereits am Freitagabend, denn da traf Schlusslicht SC West auf den SV Wersten 04. Diese Spiele gibt es außerdem.
Die Lage beim SC West spitzt sich immer weiter zu. Am Freitag unterlag das inzwischen schon ein wenig abgeschlagene Tabellenschlusslicht dem SV Wersten 04 mit 2:4. Vor der Pause trafen die Gäste bereits doppelt. Eray Abacioglu (24.) und Daniel Keßler (36.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam der SC West zurück. Durch Torerfolge von Charly Klein (53.) sowie Mustafa Cem Beydagi (67.) war die Begegnung Mitte des zweiten Durchgangs wieder völlig offen. Doch mit Beginn der Schlussphase legte Wersten nach. Keßler markierte zunächst das 3:2 (76.), kurz vor dem Abpfiff erzielte Bastian Adoma den 4:2-Endstand (90.). Mit drei Punkten nach 13 Spielen hat West nun bereits sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.
________________
14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr FC Büderich II - VfL Benrath
So., 16.11.25 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Düsseldorf-West
So., 16.11.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Türkgücü Ratingen
So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TuS Gerresheim
So., 16.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 16.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TSV Urdenbach
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Unterbach
15. Spieltag
Do., 27.11.25 19:45 Uhr TSV Urdenbach - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Sportfreunde Gerresheim
So., 30.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - Türkgücü Ratingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - KSC Tesla 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 30.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Büderich II
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - DSC 99 Düsseldorf II