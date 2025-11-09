SV Wersten bezwingt SC West, Spitzenspiel in Benrath

Die Lage beim SC West spitzt sich immer weiter zu. Am Freitag unterlag das inzwischen schon ein wenig abgeschlagene Tabellenschlusslicht dem SV Wersten 04 mit 2:4. Vor der Pause trafen die Gäste bereits doppelt. Eray Abacioglu (24.) und Daniel Keßler (36.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam der SC West zurück. Durch Torerfolge von Charly Klein (53.) sowie Mustafa Cem Beydagi (67.) war die Begegnung Mitte des zweiten Durchgangs wieder völlig offen. Doch mit Beginn der Schlussphase legte Wersten nach. Keßler markierte zunächst das 3:2 (76.), kurz vor dem Abpfiff erzielte Bastian Adoma den 4:2-Endstand (90.). Mit drei Punkten nach 13 Spielen hat West nun bereits sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer.

