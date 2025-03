SV Wersten 04 träumt vom Aufstieg

Gelingt dem SV Wersten 04 in dieser Saison doch noch der große Wurf? Das Team von Olaf Faßbender hat sich in der Kreisliga A Düsseldorf mit Siegen über die Tabellennachbarn Hilden 05/06 und SC Unterbach zumindest in Stellung gebracht. Zwölf Spieltage vor Schluss liegt Wersten nur noch sechs Zähler hinter dem zweitplatzierten SV Hösel. Eine Rückkehr in die Bezirksliga ist am Scheideweg also keine Utopie mehr.