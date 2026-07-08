SV Wendessen mit fünf Neuzugängen

– Foto: SV Wendessen

Der SV Wendessen hat seine ersten personellen Verstärkungen für die neue Saison bekanntgegeben. Der Bezirksligist stellt mit Luc Hölemann, Farid Kheri Murad, Johannes Saliba, Jakob Erik Lange und Luca Kiewert gleich fünf Neuzugänge vor. Der Schwerpunkt liegt dabei klar auf der Defensive sowie dem Torwartteam.

Luc Hölemann rückt aus der zweiten Mannschaft in den Bezirksliga-Kader auf. Der Torhüter wird künftig mit der Rückennummer 23 auflaufen und gemeinsam mit seinem Bruder Ric Hölemann das Torwartteam des SV Wendessen bilden. Damit setzt der Verein auf eine interne Lösung und bindet ein bekanntes Gesicht enger an die erste Mannschaft.

Auch Farid Kheri Murad verstärkt den SVW im Tor. Der Keeper erhält die Rückennummer 43 und ergänzt das Gespann um Torwarttrainer und Routinier Timo Kleber. Mit Hölemann und Kheri Murad stellt sich Wendessen auf der Torhüterposition breiter auf.

Für die Defensive kommt Johannes Saliba zum SV Wendessen. Der Verteidiger wechselt von TAKVA Peine zum Bezirksligisten und wird künftig mit der Rückennummer 4 spielen. Er soll der Abwehr zusätzliche Stabilität verleihen.

Ebenfalls für die Defensive ist Jakob Erik Lange vorgesehen. Der junge Defensivspieler wechselt vom SV Kissenbrück zum SVW und erhält die Rückennummer 3. Mit ihm erweitert Wendessen seine Optionen in der hinteren Reihe.

Komplettiert wird das Quintett durch Luca Kiewert. Der Defensivspieler kommt aus der zweiten Mannschaft des BV Germania Wolfenbüttel und wird künftig mit der Rückennummer 44 für Rot-Weiß auflaufen. Auch er soll den Kader des Bezirksligisten verstärken.