SV Wendessen ergänzt den Kader mit fünf weiteren Neuzugängen

– Foto: André Nückel

Mit den Neuzugängen sechs bis zehn treibt der SV Wendessen seine Personalplanungen weiter voran. Neben Spielern mit ersten Erfahrungen im Herrenbereich stoßen auch mehrere Nachwuchstalente zum Bezirksliga-Kader.

Für die Defensive kommt Adris Ali vom VfL Oker an die Leipziger Allee. Der Abwehrspieler feierte bereits im Testspiel sein Debüt für den SVW und hinterließ dabei einen positiven Eindruck. Mit seiner Verpflichtung sehen die Verantwortlichen die Planungen für die Defensive als abgeschlossen an.

Im Angriff erhält Marc Kramer die Chance, sich in der ersten Herrenmannschaft zu beweisen. Der Offensivspieler rückt aus der zweiten Mannschaft in den Bezirksliga-Kader auf und soll sich künftig auf höherem Niveau etablieren.

Mit Fadi Alhamdieh verpflichtet der SV Wendessen zudem ein vielversprechendes Talent für das Mittelfeld. Der Nachwuchsspieler ist parallel noch für die A-Jugend-Landesliga der FT Braunschweig aktiv und wird in Wendessen seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball sammeln.

Ebenfalls seine Premierensaison im Herrenbereich steht Lean Xhemshiti bevor. Der 18-jährige Offensivspieler wechselt vom BV Germania Wolfenbüttel zum SVW und soll mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr neue Impulse im Angriff setzen.

Komplettiert wird das Quintett durch Arda Özdemir, der vom FC Viktoria Thiede nach Wendessen wechselt. Der vielseitig einsetzbare Spieler kam bereits in zwei Testspielen für den Bezirksligisten zum Einsatz und bietet den Trainern zusätzliche Optionen für mehrere Positionen.