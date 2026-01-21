SV Wendessen blickt vorsichtig optimistisch auf die Rückrunde

Nach einer von Ausfällen geprägten Hinrunde in der Bezirksliga Braunschweig Staffel 3 geht der SV Wendessen mit realistischen Erwartungen in die Rückserie. Spielertrainer Pascal Gos zieht eine nüchterne Bilanz, betont aber zugleich den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und die Chancen, sich in der Tabelle noch deutlich zu verbessern.
Nach dem letzten Ligaspiel des Jahres am 30. November gegen Salzdahlum legte der SV Wendessen zunächst eine kurze Pause ein. „Nach unserem letzten Ligaspiel in 2025 am 30.11. gegen Salzdahlum hatten wir bis kurz vor Weihnachten Pause“, erklärt Gos. Anschließend stand Hallentraining für die Stadtmeisterschaft auf dem Programm, die vom 8. bis 10. Januar stattfand. Am 16. Januar folgte ein weiteres Hallenturnier.
Der Start in die Rückrundenvorbereitung ist für den 30. Januar angesetzt. „Mit der Vorbereitung für die Rückrunde werden wir am 30.01. mit einer lockeren Einheit starten, da wir am 01.02. unseren ersten Test haben werden“, so Gos. In den Testspielen trifft der SV Wendessen auf Germania Bleckenstedt und den BV Germania Wolfenbüttel – beides Landesligisten. Für den Bezirksligisten ist das eine besondere Herausforderung: „Für uns als ,kleiner Dorfverein‘ zwei klasse Testspielgegner aus der Landesliga.“
Sportlich blieb der SV Wendessen in der Hinrunde hinter den eigenen Zielen zurück. „Bisher liegen wir hinter unseren Erwartungen“, räumt Gos ein. Dennoch habe die Mannschaft angesichts der schwierigen personellen Situation das Beste aus ihren Möglichkeiten gemacht: „Allerdings haben wir bedingt durch viele Langzeitverletzte das Maximum aus unseren Möglichkeiten rausgeholt und in vielen Spielen unglücklich Punkte liegen gelassen.“
Trotz der sportlichen Rückschläge sieht der Spielertrainer positive Entwicklungen. Vor allem der Teamgeist stimmt. „Insgesamt stimmt die Chemie in dieser Mannschaft absolut“, sagt Gos. Die Mannschaft verstehe sich als Gemeinschaft: „Wir sehen uns als Familie und genau so wollen wir in jedem Spiel auftreten – ,jeder kämpft für jeden‘.“
Der größte Belastungsfaktor der Hinrunde war das außergewöhnliche Verletzungspech. „Wie bereits erwähnt hatten wir enormes Verletzungspech“, berichtet Gos. Die personelle Situation sei zeitweise dramatisch gewesen: „Ich spiele gefühlt mein ganzes Leben Fußball, aber sowas wie in dieser Hinrunde habe ich noch nie erlebt.“
„Wir sind teilweise mit 12 Mann zu den Spielen gefahren und mussten z.B. gegen Lebenstedt das Spiel zu 10. beenden, weil wir niemanden mehr auf der Bank zum Einwechseln gehabt haben – und das bei einem Kader von 25 Mann.“
Für die Rückrunde setzt sich der SV Wendessen klare, aber realistische Ziele. „Wir wollen definitiv noch einige Plätze in der Tabelle klettern, um am Ende auf einem soliden einstelligen Tabellenplatz zu landen“, sagt Gos.
Personell gibt es zur Rückserie positive Nachrichten. „Ja, wir bekommen Jonas Wicht zurück, der uns vor der Saison verlassen hatte“, berichtet der Spielertrainer. Zudem schließen sich zwei weitere Spieler dem Team an: Zyad Kheri Murad vom ESV Wolfenbüttel sowie Ferdinand Ta Bi Irie von Lucklum-Veltheim.
Im Abstiegskampf sieht Gos vor allem zwei Teams in Schwierigkeiten. „Ich denke Kissenbrück und Ilsetal werden es sehr schwer haben.“ Einen dritten Absteiger vorherzusagen sei angesichts der engen Tabellenkonstellation schwierig. Im Titelrennen gibt es einen Favoriten: „Nach der Hinrunde würde ich auf MTV WF 2 als Meister tippen.“