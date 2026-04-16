Der SV Wendessen treibt seine Planungen für die kommende Spielzeit in der Bezirksliga Braunschweig 3 weiter voran – und sendet dabei ein klares Signal: Kontinuität. Cheftrainer Pascal Gos hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert, auch Co- und Torwarttrainer Timo Kleber bleibt an Bord. Damit geht das Trainerduo in seine fünfte gemeinsame Saison.
Für den Verein ist die Entscheidung ein logischer Schritt. In den vergangenen vier Jahren hat sich das Gespann als feste Größe etabliert. Nun soll der eingeschlagene Weg fortgesetzt werden.
Spielertrainer Pascal Gos machte bei seiner Vertragsverlängerung deutlich, warum ihm die Entscheidung leicht fiel: „Wir haben das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Ich fühle mich hier brutal wohl und meine Mannschaft ist für mich wie eine zweite Familie. In den Jungs steckt noch unglaublich viel Potenzial und genau das wollen wir gemeinsam weiterentwickeln und auf den Platz bringen!“
Auch Timo Kleber, der weiterhin als Co- und Torwarttrainer fungieren wird, betont die enge Bindung an Verein und Umfeld: „Auch ich fühle mich hier richtig wohl im Verein und im gesamten Umfeld. Besonders die Arbeit mit unseren Torhütern macht mir unglaublich viel Spaß. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit!“
Abteilungsleiter Sandro Karkowski sieht in der Verlängerung ein klares Bekenntnis zur bisherigen Entwicklung: „Mit der Verlängerung von Pascal und Timo setzen wir weiterhin auf Kontinuität, die sich in den vergangenen vier Jahren klar bewährt hat. Gleichzeitig sehen wir noch großes Potenzial in der Mannschaft, das laut Trainerteam längst nicht ausgeschöpft ist.“
Mit Blick auf die neue Saison kündigt Karkowski zudem Veränderungen im Kader an: „Zur neuen Saison wird das Team gezielt verstärkt und verjüngt, um auch mit Blick auf die Zukunft die richtigen Weichen zu stellen. Umso mehr freut es uns, dass die beiden in ihre fünfte gemeinsame Saison gehen und uns dabei nicht nur sportlich, sondern auch menschlich erhalten bleiben. Ich persönlich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr mit ihnen – sowohl in meiner Rolle als Abteilungsleiter als auch als Spieler und Teil dieser Mannschaft.“
Beim SV Wendessen beginnt damit „Kapitel 5“ unter bewährter Leitung – mit vertrauten Gesichtern an der Seitenlinie und klarer Perspektive für die kommende Spielzeit.