SV Weissenau gewinnt Spektakel, Wahnsinnsspiel bei der SpVgg Lindau

Was für ein dramatisches Finish in Waldburg! Lange Zeit sah es nach einer kontrollierten Führung der Hausherren aus, nachdem Philipp Roessler in der 35. Minute eingenetzt hatte. Doch die Schlussphase hatte es in sich: Innerhalb von drei Minuten drehten Andreas Spieß (74.) und Erkan Kale (77.) die Partie für den SV Mochenwangen. Die SGM schlug in der 89. Minute durch Noel Müller zurück und wähnte sich bereits beim Unentschieden, doch der Fußballgott hatte andere Pläne. Praktisch mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute markierte Nico Müller den Siegtreffer für die Gäste und ließ die Mochenwangener Jubelstürme in den Himmel wachsen.

In Baindt sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, in der die Führung mehrfach wechselte. Fabian Roth brachte die Gäste in der 25. Minute zunächst in Front, doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt. Kurz vor der Pause gelang Nico Geggier (43.) der Ausgleich, und unmittelbar nach dem Seitenwechsel drehte Johannes Schnez (47.) das Spiel zugunsten der SVB-Reserve. Die Freude währte jedoch nicht bis zum Abpfiff: Stefan Constantin bewies in der 75. Minute den richtigen Riecher und sicherte der FG Wilhelmsdorf mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand einen Punkt in der Fremde.

SV Kehlen – FV Molpertshaus 1:4

In Kehlen schlug die Stunde der Familie Brändle. Obwohl die Partie kurios begann – Florian Weiler scheiterte bereits in der 3. Minute per Handelfmeter am glänzend parierenden Kehlener Torhüter Anuar Dobroshi – ließen sich die Gäste nicht beirren. Stefan Brändle (10.), Elias Bayler (28.) und Andreas Brändle (38.) sorgten für eine komfortable Pausenführung, die lediglich durch den Anschlusstreffer von Martin Schreiner (39.) kurzzeitig getrübt wurde. Im zweiten Durchgang machte Johannes Brändle (70.) den Deckel auf die Partie. Ein souveräner Auswärtssieg für den FV Molpertshaus, der an diesem Tag einfach die abgeklärtere Mannschaft war.

SV Weissenau – VfB Friedrichshafen II 6:3

Ein wahres Torfestival bekamen die 60 Zuschauer in Weissenau geboten. Die Gäste aus Friedrichshafen erwiesen sich als hartnäckiger Gegner, angeführt von einem starken Mamady Doumbouya, der gleich zweifach traf (13., 46.). Doch die Offensive der Hausherren war an diesem Tag nicht zu stoppen. Allen voran Simon Rothenhäusler, der mit einem lupenreinen Hattrick (20., 32., 76.) der Partie seinen Stempel aufdrückte. Florian Port mit einem Doppelpack (58., 73.) und Wilhelm Olenburger (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Trotz der Gegenwehr durch Sascha Hohmann (39.) blieb der VfB II am Ende ohne Chance gegen die Weissenauer Angriffswucht.

SV Ankenreute – TSV Eschach II 0:0

Taktikfüchse kamen in Ankenreute vor stattlichen 150 Zuschauern auf ihre Kosten, während Torjäger eher einen frustrierenden Nachmittag erlebten. In einer intensiven Begegnung neutralisierten sich beide Defensivreihen über die gesamten 90 Minuten fast vollständig. Weder der SV Ankenreute noch die Reserve des TSV Eschach fanden das nötige Loch im gegnerischen Abwehrriegel. So blieb es bei einem torlosen Unentschieden, das vor allem von der kämpferischen Einstellung und der defensiven Disziplin beider Mannschaften lebte.

SG Baienfurt – SG Aulendorf 4:0

Die SG Baienfurt lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab. Bledon Beluli eröffnete bereits in der 17. Minute den Torreigen und setzte in der 90. Minute auch den Schlusspunkt zum 4:0. Dazwischen sorgten Louis Lange (32.) und Julian Heinzler (67.) für klare Verhältnisse. Die SG Aulendorf fand über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel, um die spielstarken Baienfurter ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Ein Heimsieg, bei dem die Gastgeber von der ersten bis zur letzten Minute das Kommando führten.

TSV Berg II – TSG Ailingen II 4:0

Auch in Berg gab es einen deutlichen 4:0-Heimerfolg zu feiern. Die Berger Reserve startete ideal, als Jonathan Merk bereits in der 6. Minute zur Führung traf. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte der Ailinger Gäste sichtlich nach, was die Hausherren eiskalt bestraften. Felix Binder (50.), David Hoffmann (71.) und schließlich Giacomo Savio (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Berg dominierte das Mittelfeld nach Belieben und ließ defensiv nichts anbrennen, während die TSG II an diesem Tag keinen Zugriff auf die Partie fand.

SK Weingarten – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:3

In Weingarten entwickelte sich eine packende Aufholjagd, die am Ende jedoch nicht belohnt wurde. Die Gäste schienen nach Toren von Nico Haupter (18.) und Simone Ercolani (45.+1) bereits auf der Siegerstraße, doch der SK Weingarten bewies Moral. Innerhalb von nur drei Minuten glichen Yusuf Ekincioglu (56.) und Vedat Sögüt (59.) die Partie zum 2:2 aus. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, mit Chancen auf beiden Seiten. Das glücklichere Ende hatte die SGM für sich: Tim Mayer markierte in der 84. Minute den Siegtreffer und entführte die drei Punkte vom Weingartener Kunstrasen.