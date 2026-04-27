SV Weissenau gewinnt Spektakel, Wahnsinnsspiel bei der SpVgg Lindau

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Bodensee war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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In Baindt sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche Partie, in der die Führung mehrfach wechselte. Fabian Roth brachte die Gäste in der 25. Minute zunächst in Front, doch die Hausherren zeigten sich unbeeindruckt. Kurz vor der Pause gelang Nico Geggier (43.) der Ausgleich, und unmittelbar nach dem Seitenwechsel drehte Johannes Schnez (47.) das Spiel zugunsten der SVB-Reserve. Die Freude währte jedoch nicht bis zum Abpfiff: Stefan Constantin bewies in der 75. Minute den richtigen Riecher und sicherte der FG Wilhelmsdorf mit seinem Treffer zum 2:2-Endstand einen Punkt in der Fremde.
Was für ein dramatisches Finish in Waldburg! Lange Zeit sah es nach einer kontrollierten Führung der Hausherren aus, nachdem Philipp Roessler in der 35. Minute eingenetzt hatte. Doch die Schlussphase hatte es in sich: Innerhalb von drei Minuten drehten Andreas Spieß (74.) und Erkan Kale (77.) die Partie für den SV Mochenwangen. Die SGM schlug in der 89. Minute durch Noel Müller zurück und wähnte sich bereits beim Unentschieden, doch der Fußballgott hatte andere Pläne. Praktisch mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute markierte Nico Müller den Siegtreffer für die Gäste und ließ die Mochenwangener Jubelstürme in den Himmel wachsen.
In Kehlen schlug die Stunde der Familie Brändle. Obwohl die Partie kurios begann – Florian Weiler scheiterte bereits in der 3. Minute per Handelfmeter am glänzend parierenden Kehlener Torhüter Anuar Dobroshi – ließen sich die Gäste nicht beirren. Stefan Brändle (10.), Elias Bayler (28.) und Andreas Brändle (38.) sorgten für eine komfortable Pausenführung, die lediglich durch den Anschlusstreffer von Martin Schreiner (39.) kurzzeitig getrübt wurde. Im zweiten Durchgang machte Johannes Brändle (70.) den Deckel auf die Partie. Ein souveräner Auswärtssieg für den FV Molpertshaus, der an diesem Tag einfach die abgeklärtere Mannschaft war.
Ein wahres Torfestival bekamen die 60 Zuschauer in Weissenau geboten. Die Gäste aus Friedrichshafen erwiesen sich als hartnäckiger Gegner, angeführt von einem starken Mamady Doumbouya, der gleich zweifach traf (13., 46.). Doch die Offensive der Hausherren war an diesem Tag nicht zu stoppen. Allen voran Simon Rothenhäusler, der mit einem lupenreinen Hattrick (20., 32., 76.) der Partie seinen Stempel aufdrückte. Florian Port mit einem Doppelpack (58., 73.) und Wilhelm Olenburger (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Trotz der Gegenwehr durch Sascha Hohmann (39.) blieb der VfB II am Ende ohne Chance gegen die Weissenauer Angriffswucht.
Taktikfüchse kamen in Ankenreute vor stattlichen 150 Zuschauern auf ihre Kosten, während Torjäger eher einen frustrierenden Nachmittag erlebten. In einer intensiven Begegnung neutralisierten sich beide Defensivreihen über die gesamten 90 Minuten fast vollständig. Weder der SV Ankenreute noch die Reserve des TSV Eschach fanden das nötige Loch im gegnerischen Abwehrriegel. So blieb es bei einem torlosen Unentschieden, das vor allem von der kämpferischen Einstellung und der defensiven Disziplin beider Mannschaften lebte.
Die SG Baienfurt lieferte vor heimischer Kulisse eine Machtdemonstration ab. Bledon Beluli eröffnete bereits in der 17. Minute den Torreigen und setzte in der 90. Minute auch den Schlusspunkt zum 4:0. Dazwischen sorgten Louis Lange (32.) und Julian Heinzler (67.) für klare Verhältnisse. Die SG Aulendorf fand über die gesamte Spielzeit kein wirksames Mittel, um die spielstarken Baienfurter ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Ein Heimsieg, bei dem die Gastgeber von der ersten bis zur letzten Minute das Kommando führten.
Auch in Berg gab es einen deutlichen 4:0-Heimerfolg zu feiern. Die Berger Reserve startete ideal, als Jonathan Merk bereits in der 6. Minute zur Führung traf. Im zweiten Durchgang ließen die Kräfte der Ailinger Gäste sichtlich nach, was die Hausherren eiskalt bestraften. Felix Binder (50.), David Hoffmann (71.) und schließlich Giacomo Savio (87.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Berg dominierte das Mittelfeld nach Belieben und ließ defensiv nichts anbrennen, während die TSG II an diesem Tag keinen Zugriff auf die Partie fand.
In Weingarten entwickelte sich eine packende Aufholjagd, die am Ende jedoch nicht belohnt wurde. Die Gäste schienen nach Toren von Nico Haupter (18.) und Simone Ercolani (45.+1) bereits auf der Siegerstraße, doch der SK Weingarten bewies Moral. Innerhalb von nur drei Minuten glichen Yusuf Ekincioglu (56.) und Vedat Sögüt (59.) die Partie zum 2:2 aus. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, mit Chancen auf beiden Seiten. Das glücklichere Ende hatte die SGM für sich: Tim Mayer markierte in der 84. Minute den Siegtreffer und entführte die drei Punkte vom Weingartener Kunstrasen.
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In einer intensiv geführten Partie sahen die Zuschauer lange Zeit ein taktisches Abtasten, bevor der SV Wolfegg nach dem Seitenwechsel zuschlug. Gregor Wurster brachte die Gäste in der 53. Minute in Führung und es sah lange Zeit nach einem knappen Auswärtssieg aus. Doch die Spielgemeinschaft gab sich nicht auf und warf in der Schlussphase alles nach vorne. Der Lohn folgte tief in der Nachspielzeit: Jonas Netzer bewies in der 93. Minute eiskalte Nerven und sicherte seiner Mannschaft mit dem Ausgleichstreffer doch noch einen hart erkämpften Punkt.
Taktikfreunde kamen in Isny auf ihre Kosten, während die Fans von Torfestivals eher enttäuscht wurden. Über die gesamte Spielzeit neutralisierten sich beide Defensivreihen nahezu perfekt. Weder der FC Isny noch der TSV Schlachters fanden das entscheidende Mittel, um das gegnerische Bollwerk zu knacken. So blieb es bei einem torlosen Unentschieden, das vor allem von der defensiven Disziplin beider Mannschaften lebte.
Der FC Scheidegg entführte drei Punkte aus dem Duell mit der SG HAN, musste dafür aber hart arbeiten. Bereits in der 23. Minute hätte die Führung fallen können, doch Pius Wilges scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Robin Wilhelm. Kurz vor der Pause erlöste Christoph Nußbaumer (44.) die Gäste. Im zweiten Durchgang sorgte Ferdinand Wilges in der 60. Minute für die Vorentscheidung. Die SG HAN bemühte sich zwar um den Anschluss, kam aber gegen die stabil stehende Abwehr der Scheidegger nicht entscheidend zum Zug.
In Kißlegg entwickelte sich ein enges Match, das erst in der Schlussphase seinen Sieger fand. Simon Schwingshackl brachte die Hausherren kurz vor der Halbzeitpause (41.) in Führung. Die SGM HENOBO kam jedoch mutig aus der Kabine und glich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Luca Schmitt (62.) aus. Als alles nach einer Punkteteilung aussah, schlug die Stunde von Lucas Walter Müllerschön: In der 76. Minute markierte er den Siegtreffer für die SG Kißlegg und ließ die heimischen Fans über drei wichtige Punkte jubeln.
Vor 65 Zuschauern lieferte die Reserve des FC Wangen eine konzentrierte Vorstellung ab. In einer Partie mit wenigen klaren Torchancen war es ein Moment der Entschlossenheit, der den Ausschlag gab. Gabriel Goncalo Da Costa Correia erzielte in der 31. Minute den Treffer des Tages. Neukirch versuchte im zweiten Durchgang zwar mehr Druck aufzubauen, biss sich aber an der vielbeinigen Wangener Defensive die Zähne aus. Ein klassischer Arbeitssieg für die Hausherren.
Was für ein Spektakel vor 192 Zuschauern! Die SGM Beuren/Rohrdorf schien nach einem Doppelpack von Konstantin Detki (49., 62.) und dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Tolga Korkmaz (52.) bereits wie der sichere Sieger. Doch die Schlussminuten waren nichts für schwache Nerven: Nachdem Sandro Haslinger (90.) mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, startete Lindau eine furiose Aufholjagd. Kaan Basar wurde zum Helden des Nachmittags, indem er in der 92. und 95. Minute die Partie mit zwei Treffern komplett drehte.
Die SG Argental unterstrich in Ratzenried ihre Ambitionen und feierte einen Auswärtssieg. Marius Späth war der überragende Akteur auf dem Platz und brachte die Gäste bereits in der 14. Minute in Führung. Ratzenried schlug durch Dennis Mihaljevic (33.) zwar zurück, doch Argental blieb im zweiten Durchgang die gefährlichere Mannschaft. Erneut Marius Späth (72.) und schließlich Samuel Weiß (90.) machten in der Schlussphase alles klar und besiegelten den 1:3-Endstand.
In Amtzell erlebten die Zuschauer eine spannende Begegnung, die erst spät entschieden wurde. Der SV Eglofs erwischte durch Stefan Reutlinger (5.) einen Blitzstart, doch Jonas Gaus glich bereits in der 14. Minute für die Hausherren aus. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams den Sieg suchten. Das glücklichere Ende hatte der SV Amtzell für sich: Ioannis Agridiotis markierte in der 86. Minute den viel umjubelten Siegtreffer, den die Gastgeber mit viel Leidenschaft bis zum Schlusspfiff verteidigten.
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