SV Weissenau dreht auf, SV Lonsee gewinnt 6:4-Spektakel

SV Baindt II – VfB Friedrichshafen II 1:1

Der SV Baindt II und der VfB Friedrichshafen II trennten sich 1:1. Bereits in der 8. Minute brachte Marcin Musso die Gäste aus Friedrichshafen mit 0:1 in Führung. Nur sechs Minuten später gelang Julian Keppeler der schnelle Ausgleich für Baindt (14.). In der Schlussphase schwächte sich Baindt selbst: Patrick Späth sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte.

FV Molpertshaus – TSV Eschach II 1:2

In Molpertshaus behielt der TSV Eschach II knapp die Oberhand. Niklas Rummler traf noch vor der Pause zur 0:1-Führung (42.) und legte kurz nach dem Seitenwechsel das 0:2 nach (51.). Jonas Vonier brachte den FV Molpertshaus mit seinem Treffer in der 58. Minute noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SV Kehlen – SV Weissenau 1:5

Der SV Weissenau feierte beim SV Kehlen einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg. Schon in der 6. Minute traf Florian Port zum 0:1. Zwar glich Felix Dunger schnell für Kehlen aus (11.), doch danach übernahm Weissenau die Kontrolle. Erman Özlen verwandelte in der 28. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Nach der Pause schraubte Pascal Späth mit zwei Treffern (68., 79.) das Ergebnis in die Höhe, ehe Özlen mit seinem zweiten Tor den 1:5-Endstand herstellte (80.).

SG Waldburg/Grünkraut – SV Ankenreute 0:1

Die SG Waldburg/Grünkraut musste sich vor 300 Zuschauern dem SV Ankenreute knapp mit 0:1 geschlagen geben. Robin Braun erzielte in der 40. Minute das Tor des Tages für die Gäste. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber zusätzlich: Ludwig Müller sah in der 89. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels.

SK Weingarten – SG Baienfurt 0:1

Der SK Weingarten unterlag der SG Baienfurt knapp mit 0:1. Den entscheidenden Treffer markierte Thomas Zimmermann in der 45. Minute.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSG Ailingen II 0:1

Die Gäste aus Ailingen entführten drei Punkte bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Schon früh erzielte Marcel Steinmann in der 21. Minute das einzige Tor der Partie.

FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – TSV Berg II 1:2

In Wilhelmsdorf setzte sich der TSV Berg II mit 1:2 durch. Marcel Bulling brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.). Nach einer knappen Stunde erhöhte Pascal Bulling auf 0:2 (70.). Zwar verkürzte Daniel Pfefferkorn schnell auf 1:2 (73.), doch die TSV-Reserve verteidigte den Vorsprung. In der 83. Minute sah Illia Rohulia wegen einer Notbremse die Rote Karte.