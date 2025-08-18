SV Weissenau dreht auf, SV Lonsee gewinnt 6:4-Spektakel

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Bodensee und Donau/Iller war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SV Baindt II – VfB Friedrichshafen II 1:1
Der SV Baindt II und der VfB Friedrichshafen II trennten sich 1:1. Bereits in der 8. Minute brachte Marcin Musso die Gäste aus Friedrichshafen mit 0:1 in Führung. Nur sechs Minuten später gelang Julian Keppeler der schnelle Ausgleich für Baindt (14.). In der Schlussphase schwächte sich Baindt selbst: Patrick Späth sah in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte.
FV Molpertshaus – TSV Eschach II 1:2
In Molpertshaus behielt der TSV Eschach II knapp die Oberhand. Niklas Rummler traf noch vor der Pause zur 0:1-Führung (42.) und legte kurz nach dem Seitenwechsel das 0:2 nach (51.). Jonas Vonier brachte den FV Molpertshaus mit seinem Treffer in der 58. Minute noch einmal heran, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.
SV Kehlen – SV Weissenau 1:5
Der SV Weissenau feierte beim SV Kehlen einen deutlichen 5:1-Auswärtssieg. Schon in der 6. Minute traf Florian Port zum 0:1. Zwar glich Felix Dunger schnell für Kehlen aus (11.), doch danach übernahm Weissenau die Kontrolle. Erman Özlen verwandelte in der 28. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung. Nach der Pause schraubte Pascal Späth mit zwei Treffern (68., 79.) das Ergebnis in die Höhe, ehe Özlen mit seinem zweiten Tor den 1:5-Endstand herstellte (80.).
SG Waldburg/Grünkraut – SV Ankenreute 0:1
Die SG Waldburg/Grünkraut musste sich vor 300 Zuschauern dem SV Ankenreute knapp mit 0:1 geschlagen geben. Robin Braun erzielte in der 40. Minute das Tor des Tages für die Gäste. In der Schlussphase schwächten sich die Gastgeber zusätzlich: Ludwig Müller sah in der 89. Minute die Rote Karte wegen groben Foulspiels.
SK Weingarten – SG Baienfurt 0:1
Der SK Weingarten unterlag der SG Baienfurt knapp mit 0:1. Den entscheidenden Treffer markierte Thomas Zimmermann in der 45. Minute.
SGM Fischbach/Schnetzenhausen – TSG Ailingen II 0:1
Die Gäste aus Ailingen entführten drei Punkte bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen. Schon früh erzielte Marcel Steinmann in der 21. Minute das einzige Tor der Partie.
FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – TSV Berg II 1:2
In Wilhelmsdorf setzte sich der TSV Berg II mit 1:2 durch. Marcel Bulling brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.). Nach einer knappen Stunde erhöhte Pascal Bulling auf 0:2 (70.). Zwar verkürzte Daniel Pfefferkorn schnell auf 1:2 (73.), doch die TSV-Reserve verteidigte den Vorsprung. In der 83. Minute sah Illia Rohulia wegen einer Notbremse die Rote Karte.
Kreisliga A2:
TSV Schlachters – SGM Beuren/Rohrdorf 1:0
Vor 246 Zuschauern in Schlachters entschied ein frühes Tor die Partie. Jonas Hermann erzielte bereits in der 13. Minute das 1:0. Danach blieb es in einem umkämpften Spiel beim knappen Sieg des TSV. Schiedsrichter Benjamin Gauß aus Gammertingen leitete die Begegnung.
SV Wolfegg – TSV Ratzenried 0:4
Der TSV Ratzenried siegte beim SV Wolfegg deutlich. Nach torloser erster Hälfte schlug Dominik Dieing in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 0:1 zu (45.). Direkt nach der Pause erhöhte Dennis Mihaljevic auf 0:2 (51.), ehe Elias Abler (59.) und Luca Karg (64.) die Führung weiter ausbauten. Damit war das Spiel vorzeitig entschieden. 120 Zuschauer sahen die Partie, die von Lukas Semrau aus Kirchdorf a.d. Iller geleitet wurde.
SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen – SGM HENOBO 2:1
In einem engen Duell ging die SGM HENOBO zunächst durch Marcus Schmid in der 38. Minute in Führung. Doch die Hausherren drehten nach der Pause auf: Matthäus Kling traf in der 60. Minute zum Ausgleich, ehe Patrick Wiedenmann kurz vor dem Abpfiff in der 89. Minute den 2:1-Siegtreffer erzielte. Schiedsrichter war Fabian Hipp.
FC Scheidegg – TSV Neukirch 1:0
Der FC Scheidegg startete furios: Schon in der 6. Minute erzielte Paul Haas das 1:0. Dieses frühe Tor sollte am Ende reichen, um den knappen Heimsieg über den TSV Neukirch einzufahren. 150 Zuschauer verfolgten die Partie, die von Gerhard Nebel geleitet wurde.
SG SV Achberg/Neuravensb./TSV Hergensw. – SG Kißlegg 1:1
Vor 315 Zuschauern entwickelte sich ein turbulenter Start. Bereits in der 1. Minute brachte Alexander Schneider die Gastgeber in Führung. Doch fast im Gegenzug traf Thomas Maas in der 4. Minute zum Ausgleich für die SG Kißlegg. Danach blieb es bei diesem 1:1. Schiedsrichter war Hubert Löw.
FC Isny – FC Wangen II 3:1
Die Gäste aus Wangen gingen in der 23. Minute durch Elias Willhalm in Führung. Doch nach der Pause drehte Isny die Partie. Matthias Güttinger erzielte zunächst in der 56. Minute das 1:1 und legte in der 68. Minute das 2:1 nach. In der 85. Minute machte Marko Gabelica mit dem 3:1 alles klar.
SV Amtzell – SpVgg Lindau 0:0
Vor 275 Zuschauern trennten sich der SV Amtzell und die SpVgg Lindau torlos. Beide Mannschaften fanden kein Mittel, um den entscheidenden Treffer zu erzielen. Schiedsrichter der Partie war Faruk Osmani.
SV Eglofs – SG Argental 1:2
Die SG Argental setzte sich knapp in Eglofs durch. Christoph Kugel traf in der 64. Minute zum 0:1, ehe Marius Späth in der 72. Minute nachlegte. Nur drei Minuten später brachte Leon Reichard die Gastgeber noch einmal heran (75.), doch der Ausgleich blieb aus.
Kreisliga A1:
SSG Ulm 99 II – SG Oberdischingen/Ersingen 0:4
Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an. Raphael Schirmer traf früh in der 9. Minute zum 0:1 und legte nach einer Stunde auch den zweiten Treffer nach (59.). In der Schlussphase bauten André Demartin (77.) und Fabian Guggenberger (85.) das Ergebnis zum klaren 0:4-Endstand aus.
SC Heroldstatt – SV Pappelau-Beiningen 1:0
In einer ausgeglichenen Begegnung sorgte ein spätes Tor für die Entscheidung. Florian Griesinger erzielte in der 70. Minute das Tor des Tages für den SC Heroldstatt.
SGM Schmiechtal/Alb I – SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen 0:0
Torlos trennten sich beide Teams. Trotz Bemühungen auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, einen Treffer zu erzielen.
TSV Türkgücü Ehingen – SV Niederhofen 3:4
Die Zuschauer sahen ein packendes Spiel mit vielen Toren und mehreren Führungswechseln. Bereits in der 3. Minute brachte Pascal Emich den SV Niederhofen in Front, ehe Andreas Kneissle in der 42. Minute nachlegte. Kurz nach der Pause machte Ferhat Kilic das Spiel mit dem 1:2 wieder spannend (51.), doch schon eine Minute später stellte Emich mit seinem zweiten Tor den alten Abstand her (52.). Innerhalb weniger Minuten antwortete Türkgücü: Ihsan Araz verkürzte in der 58. Minute, Hakan Babaoglu glich in der 63. Minute sogar zum 3:3 aus. Doch per Foulelfmeter erzielte Julian Wilhelm in der 87. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:4. 60 Zuschauer verfolgten das Offensivspektakel.
SV Ringingen – SG Griesingen 3:4
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Peter Gobs traf in der 26. Minute für Griesingen, ehe Florian Stöferle (35.) und Fabio Füller (35.) die Partie sofort drehten. Michael Höß glich noch vor der Pause zum 2:2 aus (37.). Direkt nach Wiederanpfiff brachte Fabio Füller den SV Ringingen erneut nach vorne (46.). Doch Griesingen schlug zurück: Jannik Julian Werner traf in der 66. Minute zum 3:3, ehe Fabian Karle kurz vor dem Ende (89.) das Spiel endgültig drehte. In der Schlussphase gab es zwei Platzverweise: Max Braunsteffer (83./Ringingen) und Peter Gobs (96./Griesingen) sahen jeweils Gelb-Rot. Schiedsrichter der Partie war Koray Aydin aus Ballendorf.
RSV Ermingen – SG Emerkingen/Ehingen-Süd 1:4
Die Gastgeber gingen durch Sven König in der 7. Minute früh in Führung. Doch die SG antwortete konsequent: Philip Wenger glich in der 21. Minute aus, ehe Julian Kruber das Spiel mit seinen Treffern in der 34. und 54. Minute drehte. Jannik Lehmann sorgte in der 73. Minute für den 1:4-Endstand.
FV Schelklingen-Hausen – TSV Einsingen 1:0
Ein Foulelfmeter entschied diese enge Partie. Luca Schleiblinger verwandelte in der 68. Minute sicher vom Punkt zum 1:0-Sieg für den FV Schelklingen-Hausen.
TSV Blaubeuren – SG Altheim 3:2
Das Spiel begann turbulent: Robin Rech brachte die Gäste in der 2. Minute in Führung, Dominik Späth erhöhte in der 49. Minute sogar auf 0:2. Doch Blaubeuren schlug sofort zurück: Moritz Ziegler verkürzte nur eine Minute später auf 1:2 (50.) und glich in der 62. Minute auch aus. In der 75. Minute sah Marcel Engelhardt von der SG Altheim nach einer Notbremse die Rote Karte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Robin Heckmann in der 76. Minute zum 3:2-Endstand.
Kreisliga A2:
SGM Albeck/Göttingen – SV Weidenstetten 0:7
Der SV Weidenstetten ließ der Spielgemeinschaft keine Chance und siegte klar. Schon in der 12. Minute brachte Yasin Çeküç die Gäste in Führung, bevor Nicola Orlando in der 32. Minute erhöhte. Direkt nach der Pause traf Timo Leibing zum 0:3 (46.), ehe Robert Bartczak in der 73. Minute weiter ausbaute. Nur zwei Minuten später erzielte Orlando seinen zweiten Treffer (75.), ehe Çeküç (83.) und Benjamin Birzele (89.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.
SV Thalfingen – TSV Pfuhl 1:1
Ein frühes Tor brachte die Gäste in Führung: Felix Näter traf in der 14. Minute zum 0:1. Kurz vor der Pause glich Moritz Moik für Thalfingen aus (41.). Nach dem Seitenwechsel fielen keine weiteren Tore.
TSV Bermaringen – SV Nersingen 1:3
Vor 500 Zuschauern ging der TSV Bermaringen früh durch Maurizio Stammel in der 15. Minute in Führung. Doch Nersingen drehte die Partie nach dem Wechsel: Niklas Junginger glich zunächst in der 52. Minute aus, ehe Fabian Kloos die Gäste in der 66. Minute in Front brachte. Nur sechs Minuten später legte Junginger seinen zweiten Treffer nach (72.) und machte den 1:3-Auswärtssieg perfekt.
SV Asselfingen – SGM FKV/TSV Neu-Ulm II 0:2
Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Sead Kapetanovic die Gäste direkt nach der Pause in Führung (46.). In der Schlussminute machte Ademin Hadzic mit dem 0:2 den Auswärtserfolg endgültig klar (89.).
FC Neenstetten – TSV Bernstadt 3:1
Die Partie blieb bis zur Pause torlos, ehe Tom Schneider in der 51. Minute für Neenstetten traf. Sebastian Häge legte in der 67. Minute nach, und Jannik Leibing erhöhte per Foulelfmeter in der 71. Minute auf 3:0. Dabei sah Finn Bückle vom TSV Bernstadt Gelb-Rot. In der Schlussminute traf Alexander Eckle per Handelfmeter zum 3:1-Endstand (90.).
SV Oberelchingen – TSV Berghülen 4:4
Ein Torfestival entwickelte sich in Oberelchingen. Bereits in der 2. Minute traf Niklas Schöll zur Gästeführung, Timon Braun legte in der 19. Minute nach. Nach 32 Minuten erhöhte Simon Schuon sogar auf 0:3. Doch Thomas Schwer verkürzte sofort zum 1:3 (34.), ehe Jonas Mangold das 1:4 markierte (43.). In der zweiten Hälfte startete Oberelchingen eine Aufholjagd: Joel Berger erzielte innerhalb von fünf Minuten einen Doppelpack (61., 66.). In der 83. Minute sorgte Niklas Dick mit dem 4:4 für den Endstand.
TSG Söflingen – SV Lonsee 4:6
Ein spektakuläres Spiel erlebten die Zuschauer. Schon nach einer Viertelstunde lag Lonsee mit 0:3 vorne: Tim Borst (1.), Felix Stammler (11.) und Simon Wörz (14.) trafen. Marco Welte verkürzte auf 1:3 (29.), ehe ein Eigentor von Stammler das 2:3 brachte (32.). Nach der Pause erhöhte Fritz Wieland für Lonsee (47.), doch erneut Welte traf zum 3:4 (56.). Wörz baute den Vorsprung mit zwei weiteren Treffern in der 59. und 83. Minute aus. In der Nachspielzeit sorgte Julian Schwaiger mit dem 4:6 für den Schlusspunkt (90.+7).
TSV Westerstetten – SV Fortuna Ballendorf 3:3
Westerstetten erwischte einen Traumstart: Leonardo Palmiotto traf in der 1. Minute, und Sainey Ceesay erhöhte per Foulelfmeter in der 9. Minute auf 2:0. Direkt nach der Pause brachte Julian Léonardo Köpf Ballendorf ins Spiel zurück (46.). Afrim Krasniqi stellte zwar auf 3:1 (70.), doch Moritz Rittlinger (76.) und Florian Wachter (82.) glichen die Partie noch zum 3:3 aus.
Kreisliga A3:
TSF Ludwigsfeld – SV Esperia Italia Neu-Ulm 0:6
Der SV Esperia Italia Neu-Ulm feierte einen Kantersieg und ließ den Gastgebern keine Chance. Enes Yilmaz eröffnete früh in der 12. Minute den Torreigen. Ismail Cini legte mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten nach (22., 32.) und stellte schon zur Pause die Weichen klar. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marcello Tostoni in der 56. Minute auf 0:4. In der Schlussphase schlug erneut Cini zu (81.), bevor Yilmaz in der 85. Minute den 0:6-Endstand besorgte.
SF Illerrieden – SV Tiefenbach 1920 1:1
Ein intensives Duell endete mit einer Punkteteilung. In einer langen Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Jonas Miller für Tiefenbach zur Führung (45.+4). Doch Illerrieden steckte nicht auf und glich durch Noah Lotter in der 77. Minute verdient aus. Weitere Tore fielen nicht.
FV Bellenberg – SV Oberroth 1:2
Die Gastgeber erwischten den besseren Start: Thomas Ortlieb traf bereits in der 9. Minute zum 1:0. Doch Oberroth antwortete noch vor der Pause durch Marc Dorner (43.). Die Partie blieb bis in die Schlussphase offen, ehe Tim Geyer in der 86. Minute für die Gäste den entscheidenden Treffer markierte.
SV Beuren – TSV Holzheim 2:1
Die Zuschauer sahen ein umkämpftes Match. Kurz vor der Pause brachte Patrick Mayer Beuren in Führung (45.). Direkt nach Wiederbeginn glich Dennis Krüger für Holzheim aus (49.). Doch am Ende hatte Beuren den längeren Atem: Samuel Schultheiß traf in der 80. Minute zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.
FV Gerlenhofen – SSV Illerberg/Thal 0:1
In einer engen Partie entschied ein einzelner Treffer. Jannik Groß erzielte in der 57. Minute das Tor des Tages und bescherte dem SSV Illerberg/Thal den Auswärtssieg.
FC Silheim – SC Staig II 5:0
Silheim zeigte sich in Torlaune und überrollte die Gäste. Steffen Waldmann brachte sein Team in der 37. Minute in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Alexander Emperle (47.), ehe Hannes Lehmann (54.) und Simon Kratzmaier (58.) auf 4:0 stellten. Mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 64. Minute setzte Emperle den Schlusspunkt zum 5:0.
FV Weißenhorn – SGM Ingstetten/Schießen 0:2
Eine schwungvolle Phase nach der Pause brachte den Gästen den Sieg. Samuel Gerstlauer traf in der 54. Minute zur Führung, nur drei Minuten später erhöhte Fabian Span auf 0:2 (57.). Weißenhorn beendete das Spiel in Unterzahl, nachdem Ilir Tupella in der 86. Minute Gelb-Rot sah.
