SV Weingarten: Neues Trainerduo Koch/Pabst übernimmt Erste Mannschaft

Kombination aus Erfahrung und Vertrautheit

„Dieter Koch bringt langjährige Erfahrung aus der Bezirksliga mit – in verschiedenen Vereinen der Region war er bereits erfolgreich als Trainer tätig“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Seine fachliche Kompetenz und sein externer Blick sollen helfen, die Entwicklung des Teams gezielt voranzutreiben. Ihm zur Seite steht mit Dominik Pabst ein Trainer, der den SVW bereits aus dem Effeff kennt. Zuletzt war Pabst für die U17 verantwortlich, wo er sich besonders in der Ausbildung junger Spieler verdient gemacht hat. Seine „Nähe zum Verein und den Spielern macht ihn zu einem wichtigen Bindeglied“, so der SVW weiter.