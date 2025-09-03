SV Weil vermeldet zwei weitere Neuzugänge

Nachdem die Ligasaison weiter an Fahrt aufnimmt, hat Landesligist SV Weil noch einmal seinen Kader erweitert. Mit Sabahudin Ismaili und Suleyman Soulemana gaben die Blau-Weißen zwei Neuzugänge bekannt. Ismaili, 18, kehrt von seinem kurzen Abstecher aus der Schweiz vom SV Muttenz in den deutschen Fußball zurück. Bis zur vergangenen Saison spielte der defensive Mittelfeldspieler für die Junioren des FV Lörrach-Brombach. Neben Einsätzen in der U-19-Verbandsliga kam Ismaili für die zweite Mannschaft des FVLB auch zu drei Einsätzen in der Kreisliga A. Soulemana, ebenfalls 18 Jahre alt, kommt kommt aus der Jugendabteilung des FC Basel ins Nonnenholz. Für die Basler lief der Außenbahnspieler zuletzt 2023/24 in der höchsten Schweizer U-17-Liga auf. Zuvor wurde Soulemana im Nachwuchs des SC Freiburg ausgebildet.