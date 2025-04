SV Weil verlängert mit seinem Trainerteam

Der SV Weil setzt die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Andreas Schepperle fort. "Bereits in der vergangenen Woche hat sich Sportchef Perseus Knab mit „Scheppi“ auf eine Fortführung der Zusammenarbeit verständigt", informierte der Landesligist am Dienstag über die Verlängerung. Demnach bleiben auch Co-Trainer Dirk Bürgin (32) und Torwart-Trainer Aykut Kaya (33) dem SV Weil erhalten.

Bereits seit dem 1. Juli 2019 leitet Andreas Schepperle (52) die sportlichen Geschicke der ersten Mannschaft. Aktuell rangieren die Blau-Weißen auf Rang sechs in der Landesliga mit sechs Punkten Rückstand auf Platz zwei. "Mit der Entwicklung zeigt sich die sportliche Leitung sehr zufrieden. Erneut konnten mehrere Eigengewächse in die erste Mannschaft integriert werden. Trotzdem mischt die Mannschaft im vorderen Drittel mit. Diesen Weg wird man im Nonnenholz auch in Zukunft gehen", so der Verein in seiner Mitteilung.