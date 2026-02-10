SV Weil verlängert mit Andreas Schepperle und seinem Trainerteam

Von links: Torwart-Trainer Aykut Kaya, Trainer Andreas Schepperle und Co-Trainer Thomas Schwarze | Foto: SV Weil

Andreas Schepperle begründet mit dem SV Weil zunehmend eine Ära. Bereits seit dem 1. Juli 2019 leitet der Trainer die sportlichen Geschicke beim Fußball-Landesligisten. Und nach der erneuten Verlängerung wird der 53-Jährige im kommenden Sommer in seine achte Saison in Folge mit den Blau-Weißen gehen. Erneut hätten mehrere Eigengewächse in die erste Mannschaft integriert werden können, teilte der Verein mit, und trotzdem sei es gelungen, die Mannschaft in die Spitzengruppe der Liga zu führen. „Sportliche Leitung und Trainerteam waren sich in allen Punkten einig, so war die Vertragsverlängerung ein weiteres Mal nur eine Formalie“, so Sportchef Perseus Knab. Auch Co-Trainer Thomas Schwarze (55) und Torwart-Trainer Aykut Kaya (33) bleiben beim SVW, der im März als Tabellendritter und mit intakten Aufstiegschancen in die Restrunde startet.