SV Weil holt Torwart Sebastian Müller

Landesligist SV Weil hat seinen Kader um Sebastian Müller ergänzt. Der 34 Jahre alte Torhüter, den es beruflich in die Region gezogen hat, kehrt nach längerer Pause in den Vereinsfußball zurück und bringt höherklassige Erfahrung mit. Nach Jugendstationen beim SV Titisee, SC Freiburg und Freiburger FC stand Müller in der Verbandsliga (FV Donaueschingen), Landesliga (Freiburger FC, FC Neustadt, DJK Donaueschingen) und Bezirksliga (SV Hinterzarten) zwischen den Pfosten. Bei den Blau-Weißen wird er nun mit Sandro Keller und Tizian Neugebauer das Torhütergespann bilden.