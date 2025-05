SV Weil holt Quartett um Marc Rabe

Der SV Weil hat vier weitere Transfers für die erste und zweite Mannschaft bekannt gegeben. Zum Landesliga-Team stößt im Sommer mit Marc Rabe eine junge Offensivkraft. Für den 21-Jährigen ist der Wechsel vom Ligakonkurrenten VfR Bad Bellingen die Rückkehr ins Nonnenholz, spielte er doch bereits in der Jugend für die Blau-Weißen. 2022 war der Mittelstürmer aus der Weiler U19 zum TuS Efringen-Kirchen gewechselt, wo er in zwei Bezirksliga-Jahren auf sich aufmerksam machen konnte (25 Tore und 20 Vorlagen in 52 Einsätzen). In der laufenden Runde sind für Rabe drei Tore aus 20 Landesliga-Spielen, die er meist als Einwechselakteur absolviert hat, notiert.

Für die zweite Mannschaft, die auf dem Weg zur Meisterschaft in der Kreisliga A West und damit in die Bezirksliga ist, ergänzt ein Trio. Bereits wieder im Weiler Dress aktiv ist Silvan Dzemailovic. Der 21-jährige Abwehrspieler ist nach zweieinhalb Jahren vom TuS Efringen-Kirchen, für dessen Reserveteams er vornehmlich auflief, zu seinem Jugendverein zurückgekehrt. Dzemailovic hat bereits zwei Einsätze für die dritte Mannschaft der Blau-Weißen in der Kreisliga B bestritten.