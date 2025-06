SV Weil holt Mursel Salja zur Reserve zurück

Der SV Weil II treibt seine Planungen für die neue Saison in der Bezirksliga voran. Wie die Blau-Weißen mitteilten, kann der Aufsteiger mit Mursel Salja einen weiteren Neuzugang begrüßen. Der Offensivspieler wechselt vom künftigen Ligakonkurrenten TuS Lörrach-Stetten ins Nonnenholz. Dort war der 24-Jährige bereits bei den Junioren und ab 2019 bei den Aktiven beim SV Weil aktiv und bestritt in dieser Zeit über 70 Spiele für die zweite und dritte Mannschaft. Im vergangenen Sommer wechselte Salja an die Stettener Tullastraße. Für den TuS absolvierte er neun Bezirksliga-Partien.