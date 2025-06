SV Weil holt Heidenreich und Orhan, Mundinger kehrt zurück

In Cedric Heidenreich präsentierten die Weiler einen Neuzugang, der mit 24 Jahren bereits einiges an höherklassiger Erfahrung gesammelt hat. Nach seinen ersten Aktivjahren bei der U23 des Freiburger FC (Landesliga) lief der Mittelfeldakteur für Arminia Hannover und den VfL Hildesheim in der Oberliga Niedersachsen auf. Aus seiner ersten Zeit beim Freiburger FC steht zudem ein Einsatz in der Oberliga-Baden-Württemberg zu Buche. Zuletzt war Heidenreich beim Verbandsliga-Team des FFC aktiv, ehe er in der vergangenen Saison pausierte.

"Berufsbedingt wohnt Cedric seit längerer Zeit in Weil am Rhein und spielt ab dem 1. Juli für den Verein, dessen erste Mannschaft sein Vater einst trainierte", heißt es seitens des SV Weil. Der frühere Bundesliga-Profi Maximilian Heidenreich, der im vergangenen November im Alter von 57 Jahren gestorben ist, war von 2009 bis 2011 und 2015 bis 2017 als Cheftrainer im Nonnenholz tätig.

Erstmals die überbezirkliche Bühne wird derweil Yavuzhan Orhan betreten. Der Offensivspieler wechselt vom A-Kreisligisten SV Schopfheim ins Weiler Nonnenholz. "Mit einer tollen Bilanz hat das 21-jährige Talent in der laufenden Saison auf sich aufmerksam gemacht. Aus vielen Anfragen hat sich Orhan für den SV Weil entschieden und möchte nun im Nonnenholz den nächsten Schritt machen", so die Blau-Weißen in ihrer Mitteilung. Orhan hat sich als Leistungsträger in der Schopfheimer Offensive etabliert und in dieser Saison in bisher 26 Einsätzen 13 Tore und 15 Vorlagen verbucht.

Die zweite Mannschaft des SV Weil wird in Daniel Mundinger ein alter Bekannter ergänzen. "Bereits von 2012 bis 2013 und von 2014 bis 2020 war der 32-Jährige beim SV Weil aktiv und bestritt in dieser Zeit über 80 Spiele für die ersten Mannschaft", teilten die Weiler mit. Seit 2020 war der Abwehrspieler im Fußball etwas kürzer getreten, spielte zwei Jahre beim Bosporus FC Friedlingen in der Bezirksliga. Seit 2022 zählt er zum Aufgebot des TuS Lörrach-Stetten, mit dem er im ersten Jahr den Aufstieg ins Bezirksoberhaus feierte. Dort sind für Mundinger in dieser Runde fünf Einsätze notiert. Nun kehrt Mundinger zu den Blau-Weißen zurück und wird die Reserve, die als Meister der Kreisliga A West in die Bezirksliga aufsteigt, verstärken.