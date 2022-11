SV Weil empfängt VfR Hausen zum Topspiel Tabellenführer Hausen will den Abstand auf seine Verfolger vergrößern +++ Herbolzheim empfängt Laufenburg +++ Wyhl und Zell im Verfolgerduell

Gleich zwei Topspiele stehen am Wochenende an, unter anderem gastiert Spitzenreiter Hausen beim SV Weil und will seinen Punktevorsprung auf die Konkurrenz im Kampf um den Aufstieg vergrößern. Herbolzheim will genau das verhindern und mit einem Sieg gegen Laufenburg am VfR dran bleiben. Der SC Wyhl und der FC Zell treffen als unmittelbare Tabellennachbarn aufeinander.