SV Weiden: Adrian Student verabschiedet sich nach drei Jahren

Beim SV Weiden gibt es trotz der sportlichen Erfolgswelle eine Veränderung an der Seitenlinie. Cheftrainer Adrian Student wird den Klub zum Ende der laufenden Saison auf eigenen Wunsch verlassen. Ein Nachfolger für den 40-Jährigen steht bereits fest und kommt aus den eigenen Reihen: Der bisherige Co-Trainer Thomas Eikel übernimmt ab Sommer das Ruder beim aktuellen Tabellenfünften.
Der Zeitpunkt der Ankündigung mag auf den ersten Blick überraschen, spielt der SV Weiden doch die statistisch beste Saison unter Students Regie. Mit aktuell 38 Punkten belegt die Mannschaft den fünften Rang in der Bezirksliga und hat damit schon jetzt – acht Spieltage vor dem Ende – die Ausbeute der beiden vorangegangenen Spielzeiten übertroffen. Sogar der zweite Platz ist bei nur sechs Zählern Rückstand noch in theoretischer Reichweite. Hinzu kommt der Einzug ins Kreispokal-Halbfinale, womit bereits die Qualifikation für den Mittelrheinpokal eingetütet wurde. Dennoch reifte in Student der Entschluss, die Mannschaft nach drei intensiven Jahren zu übergeben.
"Nach drei Jahren in Weiden ist nun der richtige Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Gemeinsam mit der Mannschaft haben wir bewiesen, dass wir sowohl in der Bezirksliga 1 als auch in der Staffel 3 bestehen können – und das unter Voraussetzungen, die oft nicht mit denen anderer Teams vergleichbar sind. Wir spielen aktuell die beste Saison seit Jahren, und das Team hat sich so hervorragend entwickelt, dass ich sie zur neuen Spielzeit mit einem sehr positiven Gefühl an meinen Nachfolger Thomas Eikel übergeben kann", erklärt Student seine Beweggründe.
Wo es den Coach hinführt, ist derzeit noch offen. Ein konkretes Angebot liegt laut Student aktuell nicht vor, was ihm die nötige Gelassenheit für die kommenden Wochen gibt. Er zeigt sich offen für ambitionierte Klubs, gerne auch in einer höheren Liga, betont aber gleichzeitig, dass eine Pause für die Familie ebenso eine willkommene Option darstelle. "Wenn sich ein ambitionierter Club meldet, bei dem das Bauchgefühl von Anfang an stimmt und der nach Erfolg strebt, höre ich mir das gerne an", so Student.
Besonders wichtig war ihm bei seinem Abschied ein Dank an seine Weggefährten: "Mein besonderer Dank gilt meinem Co-Trainer und guten Freund Thomas Eikel für die überragende Zusammenarbeit. Ich hätte ihn zwar sehr gerne weiterhin an meiner Seite gehabt."
Genau dieser Thomas Eikel wird nun jedoch selbst zum Hauptverantwortlichen befördert. Der 37-Jährige gilt als Wunschlösung des Vereins, da er den SV Weiden in- und auswendig kennt. Eikel war bereits als Spieler in der Jugend sowie im Seniorenbereich für den SVW aktiv und fungierte in den letzten beiden Jahren als Assistent von Student. Für die sportliche Leitung ist die Beförderung der logische Schritt, um die positive Entwicklung der Mannschaft ohne Reibungsverluste fortzuführen.
Bevor der Wechsel vollzogen wird, haben sich Student und sein Team jedoch noch ein finales Ziel gesetzt: Die 50-Punkte-Marke soll in den verbleibenden acht Partien noch geknackt werden. Dass die Mannschaft trotz der feststehenden Trennung im Sommer nicht abschaltet, zeigten die jüngsten Auftritte. Die Motivation sei ungebrochen, und man blicke auf drei intensive Jahre zurück, in denen man trotz begrenzter finanzieller Mittel und dank großer Leidenschaft der Spieler den Klassenerhalt in zwei verschiedenen Bezirksliga-Staffeln realisieren konnte. Mit dem Erreichen des Mittelrheinpokals hat Student seinem Nachfolger bereits ein sportliches Highlight für die kommende Saison hinterlassen.