SV Weiden: Adrian Student verabschiedet sich nach drei Jahren Nach drei Spielzeiten verabschiedet sich der Trainer vom Bezirksligisten – Nochfolger steht bereits fest. von Andreas Santner · Heute, 10:12 Uhr · 0 Leser

Adrian Student gibt den Trainerposten beim SV Weiden zum Saisonende an seinen Co-Trainer Thomas Eikel ab. – Foto: Rocco Bartsch

Beim SV Weiden gibt es trotz der sportlichen Erfolgswelle eine Veränderung an der Seitenlinie. Cheftrainer Adrian Student wird den Klub zum Ende der laufenden Saison auf eigenen Wunsch verlassen. Ein Nachfolger für den 40-Jährigen steht bereits fest und kommt aus den eigenen Reihen: Der bisherige Co-Trainer Thomas Eikel übernimmt ab Sommer das Ruder beim aktuellen Tabellenfünften.

Der Zeitpunkt der Ankündigung mag auf den ersten Blick überraschen, spielt der SV Weiden doch die statistisch beste Saison unter Students Regie. Mit aktuell 38 Punkten belegt die Mannschaft den fünften Rang in der Bezirksliga und hat damit schon jetzt – acht Spieltage vor dem Ende – die Ausbeute der beiden vorangegangenen Spielzeiten übertroffen. Sogar der zweite Platz ist bei nur sechs Zählern Rückstand noch in theoretischer Reichweite. Hinzu kommt der Einzug ins Kreispokal-Halbfinale, womit bereits die Qualifikation für den Mittelrheinpokal eingetütet wurde. Dennoch reifte in Student der Entschluss, die Mannschaft nach drei intensiven Jahren zu übergeben. Student: "Der richtige Moment" "Nach drei Jahren in Weiden ist nun der richtige Moment gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Gemeinsam mit der Mannschaft haben wir bewiesen, dass wir sowohl in der Bezirksliga 1 als auch in der Staffel 3 bestehen können – und das unter Voraussetzungen, die oft nicht mit denen anderer Teams vergleichbar sind. Wir spielen aktuell die beste Saison seit Jahren, und das Team hat sich so hervorragend entwickelt, dass ich sie zur neuen Spielzeit mit einem sehr positiven Gefühl an meinen Nachfolger Thomas Eikel übergeben kann", erklärt Student seine Beweggründe.

Wo es den Coach hinführt, ist derzeit noch offen. Ein konkretes Angebot liegt laut Student aktuell nicht vor, was ihm die nötige Gelassenheit für die kommenden Wochen gibt. Er zeigt sich offen für ambitionierte Klubs, gerne auch in einer höheren Liga, betont aber gleichzeitig, dass eine Pause für die Familie ebenso eine willkommene Option darstelle. "Wenn sich ein ambitionierter Club meldet, bei dem das Bauchgefühl von Anfang an stimmt und der nach Erfolg strebt, höre ich mir das gerne an", so Student. Besonders wichtig war ihm bei seinem Abschied ein Dank an seine Weggefährten: "Mein besonderer Dank gilt meinem Co-Trainer und guten Freund Thomas Eikel für die überragende Zusammenarbeit. Ich hätte ihn zwar sehr gerne weiterhin an meiner Seite gehabt."