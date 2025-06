SV Weichs steigt als Meister auf

Der SV Weichs kehrt in die Kreisliga zurück: Mit einem 3:1-Sieg in Niederroth verteidigten die Weichser am Sonntag die Tabellenführung in der Fußball-Kreisklasse München 1.

Aus der A-Klasse steigt die SpVgg Röhrmoos als Meister in die Kreisklasse auf. Der SC Vierkirchen spielt Aufstiegsrelegation.

Eine direkte Entscheidung, wer nun als Meister in die Kreisliga aufsteigen darf und wer sich über die Relegation versuchen muss, fiel gestern in der Kreisklasse Zugspitze. Der VfL Egenburg spielte im Topduell gegen Tabellenführer Türkenfeld nur 2:2. Damit blieb Türkenfeld Tabellenerster und wurde Meister, Egenburg geht als Tabellenzweiter in die Aufstiegsrelegation – so wie schon vor einem Jahr.

In der Kreisliga München 1 hat der TSV Eintracht Karlsfeld II zuletzt ordentlich Punkte gesammelt, blieb die letzten sechs Spiele der Saison ohne Niederlage. An der Abstiegsrelegation kamen die Karlsfelder trotzdem nicht vorbei. Am Samstag gab es zum Abschluss ein 2:2 beim VfR Garching II. 2:2 hieß es auch beim letzten Saisonspiel des TSV Dachau 1865 II gegen Absteiger Erdweg. Die Dachauer begleiten den TSVE Karlsfeld II in die Abstiegsrelegation. Neben Erdweg steigt auch Inhauser Moos in die Kreisklasse ab

Als Meister der Kreisliga 1 stand der TSV 54 DJK München schon vor dem letzten Spieltag fest. Offen war, er über die Relegation noch den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen kann. Das Rennen machte der SV Olympiadorf.