SV Weichs feiert wichtigen Heimsieg gegen TSV 1865 Dachau II

FC Türk S. Garching – TSV Allach München
„Topspiel an der Spitze: Türk Garching will Serie ausbauen“
FC Türk S. Garching (Platz 1, 45 Punkte) ist nach wie vor ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 3:0 bei SV Weichs und ein 2:1 gegen TSV Eintracht Karlsfeld II. TSV Allach München (Platz 5, 32 Punkte) unterlag unglücklich 1:2 bei Karlsfeld II, meldete sich aber mit einem 4:0 gegen VfR Garching II zurück.
SC Grüne Heide Ismaning – SV Olympiadorf München
„Ismaning hofft auf Heimcoup – Olympiadorf will Druck auf Spitze erhöhen“
SC Grüne Heide Ismaning (Platz 7, 28 Punkte) erlebte zuletzt ein Auf und Ab: 4:0 gegen TSV Moosach-Hartmannshofen, danach 2:3 bei TSV 1865 Dachau II. SV Olympiadorf München (Platz 2, 39 Punkte) ist weiter in Topform: 5:0 bei SpVgg Feldmoching und 6:1 gegen TSV Arnbach.
SV Weichs – TSV 1865 Dachau II
„Weichs will den Anschluss halten – Dachau II auf dem Vormarsch“
Der SV Weichs hat am Freitagabend in der Kreisklasse einen verdienten 2:0-Erfolg gegen die Reserve des TSV 1865 Dachau eingefahren. Vor 60 Zuschauern setzten sich die Gastgeber in einer umkämpften Partie durch und klettern damit auf Tabellenplatz 9. Die Gäste aus Dachau bleiben nach der Niederlage auf Rang 8.
Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Robert Böttcher erzielten Alem Besirevic (41.) und Haris Cehic (70., Foulelfmeter). Damit untermauert der SV Weichs seine starke Heimform und wahrt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, während das Team von Trainer Manuel Stangl weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.
Zuschauer: 60
TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Moosach-Hartmannshofen
„Karlsfeld II will Abstand nach unten wahren“
TSV Eintracht Karlsfeld II (Platz 10, 17 Punkte) zeigte zuletzt Licht und Schatten: 2:1 gegen TSV Allach München, dann 1:2 bei FC Türk S. Garching. TSV Moosach-Hartmannshofen (Platz 12, 11 Punkte) verlor 0:4 bei SC Grüne Heide Ismaning und spielte 1:1 bei SV Weichs.
SV Lohhof – VfR Garching II
„Lohhof will Spitzenplatz festigen – Garching II in Not“
SV Lohhof (Platz 3, 39 Punkte) ist seit zwei Spielen siegreich: 2:0 gegen FSV Harthof München und 3:1 bei SV Sulzemoos. VfR Garching II (Platz 13, 6 Punkte) konnte zwar überraschend 2:1 gegen SV Sulzemoos gewinnen, unterlag danach aber 0:4 bei TSV Allach München.
SpVgg Feldmoching – SV Sulzemoos
„Feldmoching unter Druck – Sulzemoos will zurück in die Spur“
SpVgg Feldmoching (Platz 9, 18 Punkte) musste zuletzt zwei klare Niederlagen einstecken: 0:5 gegen SV Olympiadorf München und 1:5 bei FSV Harthof München. SV Sulzemoos (Platz 6, 29 Punkte) verlor überraschend 1:2 bei VfR Garching II und danach 1:3 gegen SV Lohhof.
TSV Arnbach – FSV Harthof München
„Schlusslicht Arnbach kämpft ums Überleben“
TSV Arnbach (Platz 14, 4 Punkte) ist das Schlusslicht und verlor zuletzt 2:3 gegen TSV 1865 Dachau II sowie 1:6 bei SV Olympiadorf München. FSV Harthof München (Platz 4, 36 Punkte) will seine Position im Aufstiegsrennen festigen, nach 0:2 bei SV Lohhof folgte ein 5:1-Heimsieg gegen SpVgg Feldmoching.