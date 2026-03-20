SV Weichs feiert wichtigen Heimsieg gegen TSV 1865 Dachau II

FC Türk S. Garching (Platz 1, 45 Punkte) ist nach wie vor ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 3:0 bei SV Weichs und ein 2:1 gegen TSV Eintracht Karlsfeld II. TSV Allach München (Platz 5, 32 Punkte) unterlag unglücklich 1:2 bei Karlsfeld II, meldete sich aber mit einem 4:0 gegen VfR Garching II zurück.

SC Grüne Heide Ismaning (Platz 7, 28 Punkte) erlebte zuletzt ein Auf und Ab: 4:0 gegen TSV Moosach-Hartmannshofen, danach 2:3 bei TSV 1865 Dachau II. SV Olympiadorf München (Platz 2, 39 Punkte) ist weiter in Topform: 5:0 bei SpVgg Feldmoching und 6:1 gegen TSV Arnbach.

SV Weichs – TSV 1865 Dachau II

„Weichs will den Anschluss halten – Dachau II auf dem Vormarsch“

Der SV Weichs hat am Freitagabend in der Kreisklasse einen verdienten 2:0-Erfolg gegen die Reserve des TSV 1865 Dachau eingefahren. Vor 60 Zuschauern setzten sich die Gastgeber in einer umkämpften Partie durch und klettern damit auf Tabellenplatz 9. Die Gäste aus Dachau bleiben nach der Niederlage auf Rang 8.

Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Robert Böttcher erzielten Alem Besirevic (41.) und Haris Cehic (70., Foulelfmeter). Damit untermauert der SV Weichs seine starke Heimform und wahrt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, während das Team von Trainer Manuel Stangl weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

Zuschauer: 60