 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

SV Weichs feiert wichtigen Heimsieg gegen TSV 1865 Dachau II

von Helmut Kampa · Heute, 17:58 Uhr · 0 Leser
– Foto: Johann Margreiter

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Kreisliga 1
VfR Garching II
Dachau 65 II
Sulzemoos
Karlsfeld II

So., 22.03.2026, 16:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
TSV Allach München
TSV Allach MünchenTSV Allach
16:00

FC Türk S. Garching – TSV Allach München

„Topspiel an der Spitze: Türk Garching will Serie ausbauen“

FC Türk S. Garching (Platz 1, 45 Punkte) ist nach wie vor ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 3:0 bei SV Weichs und ein 2:1 gegen TSV Eintracht Karlsfeld II. TSV Allach München (Platz 5, 32 Punkte) unterlag unglücklich 1:2 bei Karlsfeld II, meldete sich aber mit einem 4:0 gegen VfR Garching II zurück.

Morgen, 12:30 Uhr
SC Grüne Heide Ismaning
SC Grüne Heide IsmaningGrüne Heide
SV Olympiadorf München
SV Olympiadorf MünchenOlympiadorf
12:30

SC Grüne Heide Ismaning – SV Olympiadorf München

„Ismaning hofft auf Heimcoup – Olympiadorf will Druck auf Spitze erhöhen“

SC Grüne Heide Ismaning (Platz 7, 28 Punkte) erlebte zuletzt ein Auf und Ab: 4:0 gegen TSV Moosach-Hartmannshofen, danach 2:3 bei TSV 1865 Dachau II. SV Olympiadorf München (Platz 2, 39 Punkte) ist weiter in Topform: 5:0 bei SpVgg Feldmoching und 6:1 gegen TSV Arnbach.

Heute, 19:30 Uhr
SV Weichs
SV WeichsSV Weichs
TSV 1865 Dachau
TSV 1865 DachauDachau 65 II
2
0
Abpfiff

SV Weichs – TSV 1865 Dachau II

„Weichs will den Anschluss halten – Dachau II auf dem Vormarsch“

Der SV Weichs hat am Freitagabend in der Kreisklasse einen verdienten 2:0-Erfolg gegen die Reserve des TSV 1865 Dachau eingefahren. Vor 60 Zuschauern setzten sich die Gastgeber in einer umkämpften Partie durch und klettern damit auf Tabellenplatz 9. Die Gäste aus Dachau bleiben nach der Niederlage auf Rang 8.

Die Treffer für die Mannschaft von Trainer Robert Böttcher erzielten Alem Besirevic (41.) und Haris Cehic (70., Foulelfmeter). Damit untermauert der SV Weichs seine starke Heimform und wahrt den Anschluss an die obere Tabellenhälfte, während das Team von Trainer Manuel Stangl weiterhin im Tabellenkeller feststeckt.

Zuschauer: 60

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld II
TSV Moosach-Hartmannshofen
TSV Moosach-HartmannshofenTSV Moosach
15:00

TSV Eintracht Karlsfeld II – TSV Moosach-Hartmannshofen

„Karlsfeld II will Abstand nach unten wahren“

TSV Eintracht Karlsfeld II (Platz 10, 17 Punkte) zeigte zuletzt Licht und Schatten: 2:1 gegen TSV Allach München, dann 1:2 bei FC Türk S. Garching. TSV Moosach-Hartmannshofen (Platz 12, 11 Punkte) verlor 0:4 bei SC Grüne Heide Ismaning und spielte 1:1 bei SV Weichs.

Heute, 20:00 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching II
5
1
Abpfiff

SV Lohhof – VfR Garching II

„Lohhof will Spitzenplatz festigen – Garching II in Not“

SV Lohhof (Platz 3, 39 Punkte) ist seit zwei Spielen siegreich: 2:0 gegen FSV Harthof München und 3:1 bei SV Sulzemoos. VfR Garching II (Platz 13, 6 Punkte) konnte zwar überraschend 2:1 gegen SV Sulzemoos gewinnen, unterlag danach aber 0:4 bei TSV Allach München.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Feldmoching
SpVgg FeldmochingFeldmoching
SV Sulzemoos
SV SulzemoosSulzemoos
15:00

SpVgg Feldmoching – SV Sulzemoos

„Feldmoching unter Druck – Sulzemoos will zurück in die Spur“

SpVgg Feldmoching (Platz 9, 18 Punkte) musste zuletzt zwei klare Niederlagen einstecken: 0:5 gegen SV Olympiadorf München und 1:5 bei FSV Harthof München. SV Sulzemoos (Platz 6, 29 Punkte) verlor überraschend 1:2 bei VfR Garching II und danach 1:3 gegen SV Lohhof.

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
TSV Arnbach
TSV ArnbachTSV Arnbach
FSV Harthof München
FSV Harthof MünchenFSV Harthof
14:30

TSV Arnbach – FSV Harthof München

„Schlusslicht Arnbach kämpft ums Überleben“

TSV Arnbach (Platz 14, 4 Punkte) ist das Schlusslicht und verlor zuletzt 2:3 gegen TSV 1865 Dachau II sowie 1:6 bei SV Olympiadorf München. FSV Harthof München (Platz 4, 36 Punkte) will seine Position im Aufstiegsrennen festigen, nach 0:2 bei SV Lohhof folgte ein 5:1-Heimsieg gegen SpVgg Feldmoching.