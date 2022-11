SV Weichering - FC Illdorf 1:2 (0:0)

In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen meist zwischen den beiden Strafräumen ab und Torchancen waren Mangelware. Die beste Gelegenheit hatte Daniel Kreller für die Platzherren. Nach einem schönen Flugball von Daniel Markovic ging sein Schuss knapp am Gehäuse vorbel. Nach der Halbzeit waren die Gelb-Schwarzen wacher und nach schöner Einzelleistung besorgte in der 47. Minute Tobias Habermeyer die Führung für die Illdorfer. Bereits kurze Zeit später nutzten die cleveren Gäste den kollektiven Tiefschlaf der Platzherren eiskalt aus. Den ersten Ball konnte der toll aufgelegte Keeper Dennis Schwenk noch mit Bravour entschärfen, allerdings war auch er bei der anschließenden Ecke machtlos, als Benedikt Meier das Leder aus kurzer Distanz einschob (56.). Hoffnung keimte bei Kapitän Maik Glasnek und Co. noch mal in der 86. Minute auf, als nach einem Freistoß von Tobias Walter Andreas Krammer den Fuß hinhielt und der Ball im kurzen Eck einschlug. Man versuchte noch einmal eine Schlussoffensive zu starten, aber es blieb letztendlich beim 1:2. In Summe, vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit, war der Erfolg der Mannen um Spielertrainer Alexander Gerbl verdient. Die Platzherren ließen über weite Strecken der Partie im vorderen Drittel die nôtige Durchschlagskraft vermissen und man verstand es einfach nicht, die Gästeabwehr vor mehr Probleme zu stellen. Somit blieb es bei der 1:2-Niederlage.