SV Wehrden - VFB Luisenthal II

Der Heimmannschaft merkte man die Verunsicherung nach der Niederlage in der Vorwoche und den Ausfall einiger Stammspieler an, so dass sie im gesamten Spiel nicht an die bisherigen Leistungen herankam. So ging die Gastmannschaft nicht unverdient in Führung, welche unsere Mannschaft fast im Gegenzug nach einem berechtigten Elfmeter ausgleichen konnte. Nach einer Tätlichkeit eines Gästespielers und der zwangsläufigen roten Karte spielten wir ab diesem Zeitpunkt in Überzahl, was sich so aber nicht unbedingt auf dem Spielfeld wieder spiegelte. Kurz vor der Halbzeit konnten wir nach einem schönen Distanzschuss die 2:1-Führung mit in die Kabine nehmen. Auch nach dem Seitenwechsel und einigen Umstellungen dauerte es bis zur 72. Minute, bis wir nach einem direkt verwandelten Freistoß beruhigend in Führung gingen. Ein erneuter Elfmeter sowie ein erzwungenes Eigentor gaben dem Spielausgang eine angenehmere Note. Insgesamt war es aber das bisher schwächste Spiel in diesem Jahr und gegen die zukünftigen Gegner ist eine erhebliche Leistungssteigerung notwendig.

Hervorzuheben ist die Leistung unseres Spielers Hasan Kern, der auf mehreren Positionen in diesem Spiel eingesetzt wurde und seine Aufgaben hervorragend löste.