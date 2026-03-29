SV Wehrden - SV Röchling Völklingen II

Auch im dritten Punktspiel in diesem Jahr konnte unsere Mannschaft über weite Strecken gegen einen guten Gegner überzeugen. Durch eine Unachtsamkeit in der Defensive ging der Gast nicht unverdient in Führung. Durch eine gute Moral konnten wir noch vor der Halbzeit durch einen abgefälschten Fernschuss ausgleichen. Da einige hundertprozentige Torchancen ausgelassen wurden, ging es mit einem Unentschieden in die Pause. Durch 2 schnelle schön herausgespielte Tore ging die Heimmannschaft in Führung, der Anschlusstreffer brachte uns nur kurzzeitig aus dem Konzept. Das letzte Tor sollte das schönste herausgespielte Tor des Tages werden. Hervorzuheben ist die faire Gangart beider Mannschaften, wobei sich unsere Mannschaft auch nicht provozieren ließ. Hierzu und zu der guten Schiedsrichterleistung gebührt ein großes Kompliment. Insgesamt war es eine gute Gesamtleistung des Teams, einziger Kritikpunkt bleibt die mangelnde Chancenverwertung.