SV Wehrden - SV Ritterstraße II

Auch im 5. Spiel in diesem Jahr blieb unsere Mannschaft ungeschlagen. Mit der schnellen Führung im Rüclen gewann die Heimmannschaft Stück für Stück die Oberhand gegen einen guten Gegner. Bis zur Pause konnten wir durch teilweise schön herausgespielte Tore auf 4:0 davonziehen. Nach der Pause verflachte das Spiel etwas, wobei die Heimmannschaft weiterhin spielbestimmend war, was zwangsläufig zum letzten Treffer führte. Hervorzuheben ist wiederholt eine geschlossene Manschaftsleistung, die insgesamt faire Gangart beider Teams sowie eine souveräne Schiedsrichterleistung.

Das nächste Spiel ist am 19.04., 15 Uhr bei der SG St. Nikolaus II