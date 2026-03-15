 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

SV Wehrden - SG Fenne-Fürstenhausen II

von Jürgen Lesch · Gestern, 17:44 Uhr · 0 Leser

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KA Köllertal/Warndt
Wehrden
SG Fenne-Fürstenhausen II

Gestern, 15:00 Uhr
SV Wehrden
SV WehrdenWehrden
SG Fenne-Fürstenhausen
SG Fenne-FürstenhausenSG Fenne-Fürstenhausen II
10
1
Abpfiff

Auch im 2. Spiel nach der Winterpause konnte der SV Wehrden verdiente 3 Punkte einfahren. Nach einigen schönen Kombinationen gingen wir verdient mit 7:0 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause gelangen uns noch 3 Treffer, wobei das Spiel etwas verflachte und der Spielfluss durch Auswechslungen ins Stocken kam. Der Anschlusstreffer in der letzten Minute war lediglich Ergebniskosmetik. Hervorzuheben ist wiederum, dass von unsrer Seite keinerlei Maulerei gegen Schiri oder Mitspieler/Gegenspieler zu hören war.

Fazit: ein auch in der Höhe verdienter Pflichtsieg unserer jungen Mannschaft mit einer über weite Strecken guter Mannschaftsleistung.

Nächsten Sonntag sind wir wieder spielfrei, das nächste Spiel ist am 29.03.26 zuhause gegen SV Röchling Völklingen II.

J.L.