SV Wehrden - SG Fenne-Fürstenhausen II

Auch im 2. Spiel nach der Winterpause konnte der SV Wehrden verdiente 3 Punkte einfahren. Nach einigen schönen Kombinationen gingen wir verdient mit 7:0 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause gelangen uns noch 3 Treffer, wobei das Spiel etwas verflachte und der Spielfluss durch Auswechslungen ins Stocken kam. Der Anschlusstreffer in der letzten Minute war lediglich Ergebniskosmetik. Hervorzuheben ist wiederum, dass von unsrer Seite keinerlei Maulerei gegen Schiri oder Mitspieler/Gegenspieler zu hören war.

Fazit: ein auch in der Höhe verdienter Pflichtsieg unserer jungen Mannschaft mit einer über weite Strecken guter Mannschaftsleistung.