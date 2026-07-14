SV Wehm setzt sich klar gegen Börger II durch

Der SV Wehm ist mit einem souveränen 4:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft der DJK Eintracht Börger in die neue Saison gestartet. Bereits früh brachte Christopher Schurig die Gastgeber in Führung und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Stefan Thomes und Marcel Kamp auf den 4:0-Endstand. Torschützen:

⚽ 1:0 Christopher Schurig (4.) ⚽ 2:0 Christopher Schurig (45.+1)

⚽ 3:0 Stefan Thomes (52.) ⚽ 4:0 Marcel Kamp (90.+2) ➡️ Den ausführlichen Spielbericht mit allen Höhepunkten gibt es bei FuPa. Gestern, 19:30 Uhr SV Eiche Wehm Wehm DJK Eintracht Börger Börger II 4 0 Abpfiff

SC Spelle-Venhaus II startet mit Auswärtssieg Die U23 des SC Spelle-Venhaus ist erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. Beim westfälischen Bezirksligisten Falke Saerbeck setzte sich die Mannschaft mit 2:0 durch. Nick Brack brachte die Gäste bereits in der 11. Minute per Kopfball nach einer Vorlage von Timo Stapper in Führung. Den Schlusspunkt setzte Marten Krull in der 90. Minute nach Zuspiel von Thorben Haking. Torschützen: 0:1 Nick Brack (11.) 0:2 Marten Krull (90.)

Twist legt vor, Sparta gleicht aus Der SV Grenzland Twist erwischte den besseren Start und ging durch Philipp Mahr nach 18 Minuten in Führung. André Hermsen erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Sparta Nordhorn fand jedoch schnell eine Antwort. Christian Schütten verkürzte per Kopfball nach Vorlage von Luca Alferink auf 2:1, ehe Tom Elbert kurz vor der Pause den 2:2 Ausgleich erzielte. Laut Liveticker fiel der Treffer nach einem Konter im Anschluss an eine Ecke der Gastgeber.

Entscheidung in der Schlussphase Direkt nach dem Seitenwechsel brachte Leon Schlagenhauf den SV Grenzland Twist erneut in Führung. Sparta Nordhorn kämpfte sich noch einmal zurück und glich durch Luca Alferink in der 79. Minute zum 3:3 aus. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch umgehend: André Hermsen traf nur eine Minute später mit seinem zweiten Treffer des Spiels zum 4:3 Endstand. Nach Einschätzung des Livetickers setzte sich der SV Grenzland Twist in einem torreichen und abwechslungsreichen Spiel letztlich verdient durch.

ASV Altenlingen legt gegen Bezirksligisten nach

Der ASV Altenlingen hat auch sein zweites Testspiel der Vorbereitung erfolgreich gestaltet. Gegen den Bezirksligisten TuS Berge aus der Staffel 5 setzte sich die Mannschaft mit 3:1 durch.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Felix Kaufhold brachte den ASV bereits in der 11. Minute in Führung, ehe Niklas Lingers nur fünf Minuten später nach Vorlage von Felix Schmiederer auf 2:0 erhöhte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.

Nach mehreren Wechseln zur Halbzeit verkürzte Pascal Gerdes in der 60. Minute für den TuS Berge auf 1:2 und sorgte noch einmal für etwas Spannung. Den Schlusspunkt setzte jedoch erneut Kaufhold, der in der 86. Minute nach Vorarbeit von Jakob Plaß seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:1-Endstand erzielte.

Nach dem ersten Test gegen den FC Wesuwe gelang dem ASV damit auch im zweiten Vorbereitungsspiel ein Erfolg. Bereits am Samstag wartet laut FuPa-Datenbank mit dem Landesligisten SV Holthausen-Biene der nächste Härtetest.