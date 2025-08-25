SV Warngau zwei feiert Heimsieg *** Hinterholzer eröffnet

Nach der extrem unglücklichen 2:1 Niederlage vergangenes Wochenende in Wörnsmühl, wollten es die Warngauer Jungs diesmal besser machen und starteten hochmotiviert ins Spiel.

Einziger Vorwurf, den sich die Männer von Spiegler machen mussten, war derjenige, dass sie es nicht schafften ihre zahlreichen Chancen auch in Tore umzumünzen. So blieb es zur Pause beim 0:0.

Coach Sebastian "Moser" Spiegler hatte seine Männer perfekt eingestellt auf den Gegner aus Waakirchen/Schaftlach. Bei sommerlichen Temperaturen schnürten die Hausherren die Gäste in deren Hälfte ein und spielten gefällig und sehr druckvoll nach vorne.

Nach der Pause gaben die Hausherren weiter Gas und drückten auf den Führungstreffer. Dieser fiel dann auch endlich sehr zur Erleichterung der 60 Fans für den SVW.

Ludwig Wagner LW7 zeigte, dass Alter nicht vor Leistung schützt, schickte zwei Gegenspieler ins Karusel und spielte einen perfekten Pass auf Fabian "Bengl" Engl. Engl nahm das Leder gekonnt mit, tankte sich vor bis zur Grundlinie und spielte dann wunderbar zu Christian "Hiho" Hinterholzer. Hinterholzer, der zuvor noch einige Chancen kläglich liegen lies, zeigte, dass in ihm doch ein Torjäger schlummert und traf nach kurzer Annahme wunderschön ins kurze Eck zur verdienten 1:0 Führung für die Heimmannschaft.

Dieser Treffer beflügelte die Gastgeber und sie blieben weiter auf dem Gaspedal. Der SVW drängte nun auf die Entscheidung. Es dauerte allerdings bis zur 85. Spielminute. Erst in dieser machte Fabi Engl nach wunderschönen Steckpass von Anton "Donal" Gschwentner den Deckel drauf. Engl lies der gesamten Schaftlach/Waakirchner Hintermannschaft keine Chance und traf mit seinem starken linken Fuß platziert ins lange Eck.

Auch Johannes "The Wall" Hainz durfte sich nochmal auszeichnen, als er einige gefährliche Schüsse der Gäste entschärfte. Zudem blieb die Warngauer Abwehr um Capitano Stefan "König" Reischl, Ludwig Wagner LW7, Alexander "Alex" Bichler, sowie Max Spannring ohne Gegentor und hielt hinten die Schotten dicht.

Bis auf einen Schuss an die Latte gelang den Gästen nichts mehr, so dass es am Ende beim sehr verdienten und überzeugenden 2:0 für die Warngauer blieb.

Kommendes Wocheneden hat die "Zwoate" von Warngau spielfrei. Weiter geht es wieder am 7. September 2025. Dann trifft die Reserve von Warngau auf die erste Mannschaft des SV Bayrischzell. Anpfiff ist um 16 Uhr. Der SVW freut sich wieder auf zahlreiche Fans.

Heya SVW!