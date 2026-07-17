SV Warngau schießt TSV Wolfratshausen aus dem Pokal Toto-Pokal von Thomas Spiesl · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

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In der ersten Runde des Toto-Pokals haben die Landkreis-Teams am Mittwochabend ihre ersten Pflichtspiele absolviert. Der SV Warngau führte bereits zur Pause mit 3:0 gegen Wolfratshausen.

Die ersten Pflichtspiele der Saison 2026/27 haben etliche Landkreis-Teams am Mittwochabend in der ersten Runde des Toto-Pokals absolviert. Die großen Überraschungen blieben aus. Bereits am Mittwoch, 22. Juli, warten die nächsten Derbys in Runde zwei. Die Partie zwischen dem FC Hausham und den SF Föching am Donnerstagabend war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Mi., 15.07.2026, 19:00 Uhr SG Tegernseer Tal SG Tegernsee TSV Irschenberg Irschenberg 2 3 Abpfiff SG Tegernseer Tal – TSV Irschenberg 2:3 (2:3) Tore: 0:1 S. Nirschl (15.), 1:1 Eibach (32./FE), 1:2 Kowolik (36./Eigentor), 1:3 S. Nirschl (42.), 2:3 Schnabel (45.) Eine torreiche erste Hälfte lieferten sich die SG Tegernseer Tal und der TSV Irschenberg. Die Gäste legten immer wieder vor, die Hausherren verkürzten mehrmals. In der zweiten Hälfte war das Duell umkämpft. Weitere Treffer fielen nicht, sodass es beim 2:3 blieb. „Der Sieg war absolut verdient. Aber auch die junge Tegernseer Mannschaft hat sich richtig gut verkauft“, resümiert TSV-Trainer Thomas Gschwendtner. „Wir haben viele Chancen nicht genutzt, deshalb war das Spiel eng bis zum Schluss. Unter dem Strich bin ich zufrieden.“ In der nächsten Runde empfangen die Irschenberger den TSV Hartpenning.

SG Waakirchen/Schaftlach – TSV Schliersee 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Haringer (15.), 1:1 Senger (60.), 1:2 Grob (87.) Das zweite Duell der Gruppe 5 werden kommende Woche der TSV Schliersee und der TuS Holzkirchen bestreiten. In einem engen Spiel bei der SG Waakirchen/Schaftlach setzte sich der TSV Schliersee aufgrund eines späten Treffers mit 2:1 durch. „Es war ein gutes Toto-Pokal-Spiel. Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen“, berichtet der neue SG-Trainer Klaus Riedmüller. „Es war von beiden Seiten spielerisch eine gute Partie. Zum Schluss haben wir den Lucky Punch gesetzt“, sagt TSV-Trainer Sebastian Fischer. „Der Sieg ist nicht unverdient. Wir freuen uns auf Holzkirchen.“

SV Warngau – TSV Wolfratshausen 7:0 (3:0) Tore: 1:0/2:0 Q. Gschwendtner (2./13.), 3:0 Koppenhofer (41.), 4:0 Bangoura (65.), 5:0 Engl (66.), 6:0 Hinterholzer (83.), 7:0 Höger (87.) Eine klare Sache war das Heimspiel des SV Warngau gegen den TSV Wolfratshausen. Die Grün-Weißen hatten das Spiel von der ersten Minute an im Griff und führten zur Pause bereits mit 3:0. Am Ende stand ein deutlicher 7:0-Kantersieg zu Buche. „Es war ein gutes Spiel von uns. Wir müssen uns wieder neu erfinden, dafür war es gut“, sagt Warngaus Trainer Daniel Mayer. „Der Gegner hat es uns aber auch etwas leicht gemacht.“ In der zweiten Runde sind die Warngauer beim SV Arget zu Gast.

SV Parsberg – SC Wörnsmühl 2:4 (1:4) Tore: 0:1 Sitzberger (4.), 0:2 Kaffl (8.), 0:3 Fichtner (26.), 1:3 Popp (28.), 1:4 Kaffl (41.), 2:4 Monn (75.) Eine starke Vorstellung lieferte der SV Parsberg beim Derby gegen den SC Wörnsmühl. Am Ende setzten sich aber die favorisierten Gäste mit 2:4 durch und sicherten sich damit in der zweiten Runde ein Heimspiel gegen die DJK Darching. „In der ersten Halbzeit war Wörnsmühl spielbestimmend und hat aus vier Chancen vier Tore gemacht“, berichtet Parsbergs Abteilungsleiter Alexander Zbytek. „In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel übernommen, konnten es aber nicht mehr drehen – auch aufgrund einer starken Torhüterleistung von Thomas Schönauer.“ SC-Trainer Marcus Huber ist mit der Leistung zufrieden: „Parsberg hat einige starke junge Spieler in der Mannschaft.“