SV Warngau gewinnt 4:2 bei SG Waakirchen/Schaftlach

Der SV Warngau dreht in der A-Klasse 4 das Spiel bei der SG Waakirchen/Schaftlach. Ein Kandidat dürfte sich am Wochenende aus dem Aufstiegsrennen verabschieden.

Der SV Warngau hat in Waakirchen eine intensive Partie gedreht. „Ich glaube, dass es ein verdienter Sieg war, obwohl Waakirchen kämpferisch und läuferisch richtig gut war“, resümiert SV-Trainer Daniel Mayer, der sich den Klassenerhalt der SG wünscht. Waakirchen sei eine absolut faire A-Klassen-Mannschaft, die es sich verdient habe, in der Liga zu bleiben.

Obwohl die Gäste die Partie in der Anfangsphase dominierten, traf die SG durch Doppelpacker Andreas Goldhofer zum 1:0. Doch der SV mobiliserte vor dem Pausenpfiff weitere Kräfte und drehte die Partie. Die Entscheidung Handspiel, welche zum Strafstoß vor dem 1:2 führte, blieb allerdings umstritten.

Insbesondere im zweiten Abschnitt schlichen sich zu viele Fehler in das Spiel der SG ein. „Der Anschluss kam zu spät, und wir haben es leider nicht erzwingen können“, hadert SG-Coach Klaus Fahrner. SG Waakirchen/Schaftlach – SV Warngau 2:4 (1:2) Tore: 1:0 Goldhofer (15.), 1.1 Mende (31.), 1:2 B. Gerr (44./HE), 1:3 Estner (55.), 2:3 Goldhofer (89.), 2:4 L. Gerr (90.). Während Waakirchen und Warngau am Wochenende spielfrei sind, stehen in der A-Klasse 4 vermehrt Duelle an, bei denen die Aufstiegsanwärter bei vermeintlich schwächeren Mannschaften bestehen müssen. Einzig in der Partie des TSV Schliersee gegen den SV Miesbach II kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zweier Konkurrenten, wobei sich wohl einer der beiden aus dem Aufstiegsrennen verabschieden muss.