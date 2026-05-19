SV Warngau besiegt Irschenberg mit 4:1 *** Gschwendtner mit Doppelpack

Warngaus Doppelpacker Quirin Gschwendtner

Verlieren verboten hieß es für die Elf von Warngaus Trainer Daniel Mayer. Seine Jungs hielten sich konsequent daran und gaben in der Partie gegen den TSV Irschenberg von Anfang an den Ton an. Am Ende hieß es 4:1 für den SVW.

Sieben Minuten später schlief die Warngauer Abwehr allerdings etwas und Irschenbergs Stefan Moser verkürzte gekonnt auf 1:2 aus Sicht der Gäste. Kurz vor dem Seitenwechsel hatten die Gäste sogar noch das 2:2 auf dem Schlappen. Doch der Schuss von Martin Huber strich knapp am Tor vorbei.

Die Heimmannschaft begann recht druckvoll und lies die Irschenberger nicht zum Atmen kommen. Bereits nach drei Minuten traf "Young Gun" Quirin Gschwendtner auf Vorlage von Felix Höger zum 1:0. In der 20. Spielminute legte Leo Gerr wunderschön nach. Nach einer starken Kombination über "Young Gun" Anian "Ane" Hermann und Mohamed "Vini Junior" Bangoura kam der Ball zu Leo Gerr der per herrlichem Schlenzer ins lange Eck traf.

Kurz vor dem Seitenwechsel setzte der sehr starke "Young Gun" Quirin Gschwendtner der immer besser in Fahrt kommt und auch schon im Topspiel gegen den SC Wörnsmühl traf, nochmal nach und "wurschtelte" den Ball am kurzen Pfosten zum wichtigen 3:1 ins Irschenberger Tor.

Dies war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel hätte Quirin Gschwendtner seine bärenstarke Leistung fast noch mit dem Hattrick gekrönt. Leider aber nur fast, denn sein Abschluss in der 61. Spielminute verfehlte das Gehäuse nur knapp.

Benjamin "Ben" Stadler wurde in der 69. Spielminute eingewechselt und hatte ebenfalls noch seinen Anteil am Sieg. Kurz vor dem Ende schlug Stadler eine Ecke auf den ebenfalls eingewechselten Old Gun Anton "Donal" Gschwendter und dieser bedankte sich dafür per Kopf mit dem 4:1 Endstand.

Durch diesen letztlich ungefährdeten Sieg für den SVW kommt es jetzt am kommenden Sonntag, den 24. Mai 2026 zum großen Showdown am Sportpark in Warngau. Der SVW empfängt dann um 14 Uhr die SF Fischbachau. Erster gegen Zweiter - mehr geht nicht!

Das große Ziel Kreisklasse ist für die Warngauer zum Greifen nah. Dafür ist noch ein Schritt zu gehen und drei Punkte zu holen.

Liebe Fans, Freunde, Gönner und Schlachtenbummler des SVW, wir freuen uns euch am Sonntag zahlreich zu sehen und vor allem auch zu hören und bedanken uns jetzt schon für eure Unterstützung.

Heya SVW!