SV Waren 09 gewinnt 6:4-Torspektakel, Meister Doberaner FC siegt 6:0

In der Landesliga Ost und in der Landesliga West war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Blau-Weiß 50 Baabe – TSG Neustrelitz II 2:1
Der SV Blau-Weiß 50 Baabe feierte einen späten Heimsieg. Marwin Sommerfeld brachte die Gastgeber in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Heinrich Hünemörder erzielte in der 23. Minute den Ausgleich zum 1:1. Lange deutete vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Marwin Sommerfeld in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages das 2:1-Siegtor erzielte.
SV Waren 09 – VFC Anklam 6:4
Die Zuschauer sahen ein wahres Torfestival. Jonas Bartel brachte den SV Waren 09 in der 25. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte nur eine Minute später auf 2:0. Jan-Patrick Bruhns verkürzte in der 33. Minute auf 1:2. In der 40. Minute gelang Maximilian Paul der Ausgleich zum 2:2. Doch noch vor der Pause stellte Jonas Bartel in der 41. Minute auf 3:2 und schnürte damit seinen Dreierpack. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Amiri Hemayatullah in der 59. Minute auf 4:2. Nur drei Minuten später traf Jonas Bartel erneut und stellte auf 5:2.
Die Gäste gaben sich nicht geschlagen. Philipp Sorgatz verkürzte in der 72. Minute auf 3:5, ehe Tom Fraus in der 78. Minute sogar das 4:5 erzielte. Die Entscheidung fiel schließlich in der 83. Minute, als Tobias Täge den Treffer zum 6:4-Endstand markierte.
FSV Malchin – 1. FC Neubrandenburg 04 II 5:1
Die Gäste erwischten den besseren Start. Luca Seifert brachte den 1. FC Neubrandenburg 04 II in der 15. Minute mit 1:0 in Führung. Der FSV Malchin fand jedoch zurück ins Spiel. Matteo Willmann erzielte in der 37. Minute den Ausgleich zum 1:1.
Nach der Pause brachte Hannes Kulartz die Gastgeber in der 52. Minute erstmals in Führung. In der Schlussphase machte Malchin alles klar. Felix Ludwig traf in der 74. Minute zum 3:1. Nur zwei Minuten später erhöhte Hannes Kulartz mit seinem zweiten Treffer auf 4:1. Den Schlusspunkt setzte Marcel Thürmann in der 90. Minute mit dem Treffer zum 5:1-Endstand.
SG Empor Richtenberg – TSV 1860 Stralsund 1:3
Die Gastgeber gingen bereits in der zweiten Minute durch Domenik Rasch mit 1:0 in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, ehe Hannes Rückert in der 60. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. In der Schlussphase drehte Stralsund die Partie komplett. Kennet Zierk traf in der 85. Minute zum 2:1, bevor Frieder Strubel in der dritten Minute der Nachspielzeit den 3:1-Endstand herstellte.
Kickers JuS 2003 – FC Rot-Weiß Wolgast 3:2
Zunächst gingen die Gäste in Führung. Steven Zok erzielte in der 26. Minute das 1:0 für den FC Rot-Weiß Wolgast. Die Antwort folgte schnell: Robbie Ackermann glich in der 30. Minute zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause brachte Kimi Hartwig die Gastgeber in der 43. Minute mit 2:1 in Front. In der 83. Minute sorgte Max Kolbe mit dem Treffer zum 3:1 für eine Vorentscheidung. Spannend wurde es noch einmal, als Jonas Fisch in der 90. Minute auf 2:3 verkürzte. Am Sieg der Kickers JuS 2003 änderte dies jedoch nichts mehr.
TSV 1814 Friedland – SV Barth 1950 2:2
In einer ausgeglichenen Partie brachte Panagiotis Binousis die Gastgeber in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Eddie Klein in der 50. Minute zum 1:1 aus. In der 75. Minute traf erneut Panagiotis Binousis und stellte auf 2:1 für Friedland. Doch der SV Barth 1950 schlug in der vierten Minute der Nachspielzeit zurück, als Paul Philip Mindemann den Treffer zum 2:2-Endstand erzielte.
Grimmener SV – VfL Bergen 94 1:3
Der VfL Bergen 94 erwischte einen Traumstart. Bereits in der zweiten Minute brachte Tim Vergils die Gäste mit 1:0 in Führung. In der 34. Minute erhöhte Marc Klöckner auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel traf Marc Klöckner erneut und stellte in der 71. Minute auf 3:0. Den Ehrentreffer für den Grimmener SV erzielte Marcel Max in der 83. Minute zum 1:3-Endstand.
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FSV Testorf Upahl – Sievershäger SV 0:5
Der Sievershäger SV ließ von Beginn an keine Zweifel am späteren Sieger aufkommen. Bereits in der vierten Minute brachte Marcel Peters die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Marco Sander in der neunten Minute auf 2:0. Nach der Pause sorgte Tobias Schollmaier in der 56. Minute für das 3:0. Marcel Peters schnürte in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Kay-Christoph Lübbe in der 87. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.
FSV Kritzmow 1973 – SC Parchim 3:2
Mann des Spiels war Jay Nicolas Galow. Er brachte den FSV Kritzmow bereits in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Drei Minuten später erhöhte er auf 2:0. In der 28. Minute machte Jay Nicolas Galow seinen Hattrick perfekt und stellte auf 3:0. Noch vor der Pause verkürzte Hanno Weidenhöfer in der 35. Minute auf 1:3. Spannung kam erneut auf, als Ansgar Mrosek in der 75. Minute das 2:3 erzielte. Der Ausgleich gelang dem SC Parchim jedoch nicht mehr.
SpVgg Cambs-Leezen Traktor – SG Einheit Crivitz 3:1
Die Gastgeber gingen in der zehnten Minute durch David Hagemeister mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause fiel das 2:0 durch ein Eigentor von Hannes Häusler in der 45. Minute. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Ricky Schwarck in der 58. Minute auf 1:2. Die Entscheidung fiel in der 83. Minute, als Jan Kastl den Treffer zum 3:1-Endstand erzielte.
TSG Gadebusch – FSV Bentwisch II 5:3
Vor 160 Zuschauern erwischte die TSG Gadebusch einen Traumstart. Jonas Braun traf in der siebten Minute zum 1:0. Felix Aßmann erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Das 3:0 erzielte Felix Zgonine in der 34. Minute. Noch vor der Pause stellte Jonas Braun mit seinem zweiten Treffer in der 41. Minute auf 4:0.
Nach dem Seitenwechsel verkürzte Nick Schweigert in der 48. Minute auf 1:4. Christian Lierow sorgte in der 61. Minute mit dem Treffer zum 5:1 für die Vorentscheidung. Tom Freiherr von Schade verkürzte in der 74. Minute auf 2:5, ehe Conrad Lehmann in der 83. Minute den Treffer zum 3:5-Endstand erzielte.
FC Anker Wismar II – SV Plate 1:3
Der SV Plate ging in der 18. Minute durch Florian Schütt mit 1:0 in Führung. Lukas Nieklauson erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Der Anschlusstreffer gelang Leon Möller, der in der 63. Minute auf 1:2 verkürzte. Für die Entscheidung sorgte Dinh Cong Tran, der in der 81. Minute zum 3:1-Endstand traf.
FC Mecklenburg Schwerin II – SG 03 Ludwigslust/Grabow 5:3
Die Gäste erwischten den besseren Start. Jonas Lehmann brachte Ludwigslust/Grabow bereits in der fünften Minute mit 1:0 in Führung. Finn Luca Schulz glich in der 26. Minute zum 1:1 aus. Sechs Minuten später brachte Lino Hoffmann die Gastgeber mit 2:1 in Front.
Kurz vor der Pause erzielte Joshua Finley Thielk in der 43. Minute den Ausgleich zum 2:2. In der 63. Minute brachte Franz Dahl die Gäste sogar wieder mit 3:2 in Führung. Die Antwort folgte jedoch sofort: Ein Eigentor von Martin Wilk in der 65. Minute bedeutete das 3:3. In der 69. Minute drehte Anton Klähn die Partie zum 4:3. Den Endstand stellte Lino Hoffmann mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 79. Minute zum 5:3 her.
Doberaner FC – Einheit Grevesmühlen 6:0
Der Doberaner FC feierte einen Kantersieg. Bereits in der vierten Minute brachte Felix Engert seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Nach der Pause begann die große Show von Andre Grenz. Er erhöhte in der 50. Minute auf 2:0, traf in der 53. Minute zum 3:0 und machte in der 60. Minute mit dem 4:0 seinen Hattrick perfekt. Nur eine Minute später schnürte Felix Engert mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und stellte auf 5:0. Den Schlusspunkt setzte Robert Hartmann in der 63. Minute mit dem Treffer zum 6:0-Endstand.
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