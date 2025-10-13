SV Wanne 11 triumphiert im Derby – Hombrucher SV sendet Lebenszeichen

Der FC Marl musste nach dem 10. Spieltag nicht nur seine erst in der Vorwoche eroberte Tabellenführung wieder abgeben, sondern kassierte beim SV Brackel (0:1) auch seine erste Pflichtspielniederlage der Saison. Malcolm Ferro avancierte in der 72. Minute zum Matchwinner der Gastgeber aus Dortmund, wodurch Marl vorerst auf den dritten Tabellenplatz abrutschte.
Denn die Aufstiegskonkurrenz war am Wochenende siegreich. Der FC Roj Dortmund wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und schoss beim FC Altenbochum einen 6:0-Kantersieg heraus. Damit ist Roj seit acht Spielen ungeschlagen. Neuer Tabellenführer ist der SV Wanne 11, der das prestigeträchtige Derby gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Knapp 200 Zuschauer sahen in der Sport-Auto-Plus-Arena ein offenes und umkämpftes Duell, in dem die Sportfreunde in der 14. Minute durch Alharth Aljassem in Führung gingen. Die "Schwarzen Raben" rissen die Partie daraufhin aber an sich und drehten, nach dem Ausgleich durch Justin Mieszczak (24.), fünf Minuten nach Wiederanpfiff durch einen Kopfball von Bilal Lasshab das Spiel. Die Gäste verpassten daraufhin, das 2:2 zu erzielen. Stattdessen verwandelte Justin Mieszczak einen Foulelfmeter in der 88. Minute zur 3:1-Entscheidung. Felix Ndoki machte das Derby mit dem 3:2-Anschlusstreffer (90.+2) zwar noch einmal spannend, doch der kam für einen Lucky Punch am Ende zu spät.
Das zweite Derby des Spieltags entschied der Gastgeber ebenfalls mit 3:2 für sich. Der Königsborner SV zwang den VfL Kamen in einem offenen Schlagabtausch in die Knie, wodurch der Aufsteiger den Anschluss an die Top-3 vorerst abreißen ließ. Königsborn rückte durch den knappen Sieg auf Rang fünf vor, dicht gefolgt vom punktgleichen BV Herne-Süd, der die Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht SuS Kaiserau dank eines Dreierpacks seines Torjägers Dominik Hanemann mit 3:0 erfolgreich meisterte. Bedanken können sich die Herner dabei auch bei ihrem Keeper Dominik Ratsch, der in der 26. Minute einen Strafstoß parieren und so eine Kaiserauer Führung verhindern konnte.
Im Mittelfeld treten der SV Sodingen und der TuS Hannibal nach dem 1:1 im direkten Duell weiter auf der Stelle und stehen bei 14 Punkten. Hannibal spielte in der Schlussviertelstunde sogar in doppelter Unterzahl, Sodingen verpasste es aber nach dem Ausgleich in der 83. Minute, das Spiel noch für sich zu entscheiden. "Im Gegensatz zur letzten Woche waren es heute zwei verlorene Punkte. Die Dominanz der ersten Halbzeit muss einfach zu einer klaren Führung reichen. Dass es hinten raus – auch in Überzahl – schwerer wurde, ist ein bekanntes Phänomen im Fußball. Fakt ist: Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen und dürfen zurecht zufrieden sein", ordnete Sodingens Trainer Christian Knappmann ein.
Den zweiten Ligasieg in Folge feierte YEG Hassel, das nach dem 4:2-Erfolg beim TuS Eichlinghofen die Abstiegsränge erst einmal verlassen konnte. Dort befindet sich auch nach wie vor noch der Hombrucher SV, der im Kampf um den Klassenerhalt aber wieder Hoffnung schöpfen darf. Der HSV punktete nach sieben Niederlagen in Folge wieder dreifach und schoss den TuS Harpen (sechs Pleiten in Serie) mit einem 2:0-Sieg weiter in die Krise.
11. Spieltag
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Wanne 11 - SuS Kaiserau
So., 19.10.25 15:00 Uhr YEG Hassel - FC Altenbochum
So., 19.10.25 15:00 Uhr FC Marl - Königsborner SV
So., 19.10.25 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - TuS Hannibal
So., 19.10.25 15:15 Uhr VfL Kamen - SV Sodingen
So., 19.10.25 15:15 Uhr BV Herne-Süd - TuS Eichlinghofen
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC Roj Dortmund - TuS Harpen
So., 19.10.25 15:30 Uhr Hombrucher SV - SV Brackel 06
TuS Eichlinghofen – YEG Hassel 2:4
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Andreas Uphues (83. Jan Westerheide), Levi Lennart Butt (20. Stefan Bienewald), Florian Peterhülseweh, Semih Akdeniz (79. Roman David Geist), Emmanuel Nagel, Mahir Boran Cenan (83. Mohamed Yarhdi), Fynn Gedaschke, Gad Addai Akrasi (79. Leander Dreßel), Ahmed Ersoy, Aleksandar Djordjevic - Trainer: Marc Neul
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk, Onour Kara Ali (66. Riku Tome), Burak Uysal (88. Hiroto Kato), Chi Jason Ateghang (46. Gaito Yamada), Maxim Djatlev (79. Ridvan Demircan), Masaaki Okuno, Mert Kilic, Cihan Yildiz, Thomas Quayson Tabi, Jerome Kapenda - Trainer: Cihan Yilmaz
Schiedsrichter: Christoph Fischer - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Thomas Quayson Tabi (7.), 1:1 Ahmed Ersoy (49.), 2:1 Emmanuel Nagel (52.), 2:2 Jerome Kapenda (54.), 2:3 Cihan Yildiz (78. Foulelfmeter), 2:4 Jerome Kapenda (84.)
SuS Kaiserau – BV Herne-Süd 0:3
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Tom Schulz, Justin Waschescio, Akif Cakmak (26. Danylo Kovalenko), Fabio Pospiech, Timo Milcarek (61. Amin Hill), Fabian Lleshaj, Berat Yurdakul, Michael Seifert (85. Bryan Ojiako), Luca Phil Rebbert (79. Lasse Schiedel), Baran Yörük (65. Nico Stender) - Trainer: Steffen Köhn
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski (88. Arda Jiyan Ahmet Öztürk), Cedric Geduttis, Leon Jung (77. Marc Pape), Dominik Lücke, Ibrahim Isler (71. Nils Musial), Nicolai Lux, Zouhir Akrifou, Jan Tegtmeier (88. Migel-Max Schmeling) (88. Vincenzo Leandro Palma), Ahmet Mizrak, Dominik Hanemann - Trainer: Dennis Hasecke
Schiedsrichter: Felix Maluck - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Dominik Hanemann (40. Foulelfmeter), 0:2 Dominik Hanemann (45.+4), 0:3 Dominik Hanemann (83.)
Besondere Vorkommnisse: Luca Phil Rebbert (SuS Kaiserau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (26.).
SV Wanne 11 – SF Wanne-Eickel 3:2
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Antonio Curic, Orkun Koymali, Nick Stehl (34. Mustafa Kaya), Eyyüb Aydinli, Ferhat Sahin, Steven Schulz (88. Johannes Debski), Niklas Orlowski, Bilal Lasshab, Justin Maximilian Mieszczak (88. Amel Omerovic), Julian Kaminski - Trainer: Franko Pepe
SF Wanne-Eickel: Jan Zielke, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Cedric Presshoff, Efe Kamil Acar, Rohbar Derwish (72. Ismael Diaby), Klaus Felix Ndoki, Karoj Salem Sindi (90. Anouar Magrouda), Yuri Skrypnyk (59. Özkan Cagir), Alharth Aljassem (78. Raman Derwish), Anthony Erhahon (67. Emmanuel Frimpong) - Trainer: Lukas Fronczyk
Schiedsrichter: Maximilian Mendrina - Zuschauer: 198
Tore: 0:1 Alharth Aljassem (14.), 1:1 Justin Maximilian Mieszczak (28.), 2:1 Bilal Lasshab (50.), 3:1 Justin Maximilian Mieszczak (88. Foulelfmeter), 3:2 Klaus Felix Ndoki (90.)
SV Sodingen – TuS Hannibal 1:1
SV Sodingen: Thorben Krol, Ensar Candag, Aker Arslan-Ali (56. Ayob Dani Hammdi), Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk (30. Christfired Chisom Emmanuele), David Marijan, Bawer Öncel, Koray Basar, Kayra Candag, Nikita Mekh, Chukwu Ifeanyi (60. Aaron Farid Appau) - Trainer: Christian Knappmann
TuS Hannibal: Michael Reznik, Sabir Zakriti el Harchaoui, Ayoub Boulila (90. Burak Mansuroglu), Chidera Odum, Abdul Rashid Shuaib, Hamza Nassiri El Aamraoui (45. Marwan Baschaer) (76. Adham Kaderi), Oualid Atriki, Redon Cenaj (85. Tarek El Mohammadi), Amir Ibrahim Zergoun (50. Gökhan Ucar), Harrison Daniel Uchenna, Gökhan Ucar - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 62
Tore: 0:1 Bawer Öncel (4. Eigentor), 1:1 Kayra Candag (83.)
Gelb-Rot: Sabir Zakriti el Harchaoui (42./TuS Hannibal/)
Gelb-Rot: Abdul Rashid Shuaib (77./TuS Hannibal/)
Königsborner SV – VfL Kamen 3:2
Königsborner SV: Flemming Sandt, Moritz Köhler, Tim Lorenz, Luca Becker, Veit-Laurin Wettklo (78. Maximilian Brüwer), Ilja Petreian, Dzanan Mujkic, David Haseldiek (72. Rene Nemitz), Sergen Bozcan (46. Taha Efe), Val-Leander Wettklo, Marvin Noah Pietryga (72. Asvigan Nagendran) - Trainer: Arndt Kempel
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Ricardo Freitas de Olivera, Luca Christopher Hildebrandt, Yakup Kilinc, Emre Demir (86. Dustin Jurkiewicz), André Daniel Witt, Ahmet Karaduman (55. Aboubacar Miguel Toure), Rahim Kocakus (80. Rienat Mochuliak), Maxim Limanski, Can Demircan (60. Mirco Gohr), Görkem Ücüncü - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Tim Lorenz (5.), 2:0 Luca Becker (10.), 2:1 Mirco Gohr (81.), 3:1 Val-Leander Wettklo (84.), 3:2 Mirco Gohr (90.)
Gelb-Rot: Görkem Ücüncü (82./VfL Kamen/)
SV Brackel 06 – FC Marl 1:0
SV Brackel 06: Yannik Kube, Rron Sahiti, Raoul Wistuba, Nicholas Rous (72. Cedric Steffen Mielsch), Mohamed Achahboun (72. Wladimir Myakotin), Abdellah Mohammed (89. Matti Schülke), Thomas Wilhelm, Benedikt Buchholz, Durmus Berkay Ertugrul (72. Andrej Myakotin), Heinrich Arrey Bakor, Malcolm Ferro (81. Yassir Mhani) - Trainer: Egzon Gervalla
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Fabian Kudlek, Niklas Baf (83. Arian Phil Schuwirth), Kim Völkel, Dennis Grodzik (81. Phil Janicki), David Sdzuy, Tim Marquardt (57. Niels Johannes Overhoff), Markus Zavalov (68. Maik Habitz) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Daniel Riedel - Zuschauer: 131
Tore: 1:0 Malcolm Ferro (72.)
TuS Harpen – Hombrucher SV 0:2
TuS Harpen: Ben Zöllner, Nico Böning (46. Alan Lakota), Marco Bakenecker, Jan Beeke Fischer, Niklas Döhmen (68. Moritz Oskar Krummacher), Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb (87. Maurice Kirchhoff), Adin Music, Marco Jankowski, Rinim Haliti (76. Allan Burfeind Bimete), Nico Ralph Brinkmann - Co-Trainer: Christoph Niesbach - Trainer: Björn Lübbehusen - Co-Trainer: Ingo Bredenbröcker - Co-Trainer: Karsten Lüer
Hombrucher SV: Jan Hennig, Robin Vargues Martins, Arthur Stanley Feldbrugge, Christian Bernhard, Jannik Tipkemper, Alexander Bernhard (30. Julien-Maurice Götzen), Christian Peters, Fabian Vargues Martins (86. Dillon Aquinas Nesaraj), Williams Landa (81. Kevin Mattes), Ali Sener (77. Andreas Heiß), Mehdi Aouadi (55. Domenico Palmieri) - Trainer: Karim Bouasker - Co-Trainer: Maik Kortzak
Schiedsrichter: Nicole Hoffmann - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Christian Peters (14.), 0:2 Dillon Aquinas Nesaraj (90.+6)
FC Altenbochum – FC Roj Dortmund 0:6
FC Altenbochum: Nico Gonschor, Marte Drews, Kenneth Neumann (72. Maximilian Fritz), Till Sittartz, Till Reinmöller (68. Ayman Bousouf), Marco-Rosario Costanzino (79. Ibrahim Kaba), Luca Sundermann (83. Diego Rocha Martinez), Niklas Leser, Luca Chaladze, Jassin Bousouf (60. Merdan Toku), Ivo Kleinschwärzer - Trainer: Axel Sundermann
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji (83. Nikolaos Simeonidis), Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz (72. Soufiane Laaouisset), Florian Juka (55. Santiliano Braja), Zivko Radojcic (83. Chinedu Francis Edobor), Salih Arabaci, Mateus Ayala Cardoniz, Serhat Uzun, Emre Yesilova (89. Kerem Durucan) - Trainer: Marcel Radke
Schiedsrichter: Dirk Szkudlarski - Zuschauer: 144
Tore: 0:1 Emre Yesilova (5.), 0:2 Phil Rosenkranz (45.), 0:3 Serhat Uzun (49.), 0:4 Mateus Ayala Cardoniz (63.), 0:5 Amine Ennaji (78.), 0:6 Santiliano Braja (88.)