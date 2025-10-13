SV Wanne 11 triumphiert im Derby – Hombrucher SV sendet Lebenszeichen

Der FC Marl musste nach dem 10. Spieltag nicht nur seine erst in der Vorwoche eroberte Tabellenführung wieder abgeben, sondern kassierte beim SV Brackel (0:1) auch seine erste Pflichtspielniederlage der Saison. Malcolm Ferro avancierte in der 72. Minute zum Matchwinner der Gastgeber aus Dortmund, wodurch Marl vorerst auf den dritten Tabellenplatz abrutschte.

Denn die Aufstiegskonkurrenz war am Wochenende siegreich. Der FC Roj Dortmund wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht und schoss beim FC Altenbochum einen 6:0-Kantersieg heraus. Damit ist Roj seit acht Spielen ungeschlagen. Neuer Tabellenführer ist der SV Wanne 11, der das prestigeträchtige Derby gegen die Sportfreunde Wanne-Eickel mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Knapp 200 Zuschauer sahen in der Sport-Auto-Plus-Arena ein offenes und umkämpftes Duell, in dem die Sportfreunde in der 14. Minute durch Alharth Aljassem in Führung gingen. Die "Schwarzen Raben" rissen die Partie daraufhin aber an sich und drehten, nach dem Ausgleich durch Justin Mieszczak (24.), fünf Minuten nach Wiederanpfiff durch einen Kopfball von Bilal Lasshab das Spiel. Die Gäste verpassten daraufhin, das 2:2 zu erzielen. Stattdessen verwandelte Justin Mieszczak einen Foulelfmeter in der 88. Minute zur 3:1-Entscheidung. Felix Ndoki machte das Derby mit dem 3:2-Anschlusstreffer (90.+2) zwar noch einmal spannend, doch der kam für einen Lucky Punch am Ende zu spät.

Das zweite Derby des Spieltags entschied der Gastgeber ebenfalls mit 3:2 für sich. Der Königsborner SV zwang den VfL Kamen in einem offenen Schlagabtausch in die Knie, wodurch der Aufsteiger den Anschluss an die Top-3 vorerst abreißen ließ. Königsborn rückte durch den knappen Sieg auf Rang fünf vor, dicht gefolgt vom punktgleichen BV Herne-Süd, der die Pflichtaufgabe beim abgeschlagenen Schlusslicht SuS Kaiserau dank eines Dreierpacks seines Torjägers Dominik Hanemann mit 3:0 erfolgreich meisterte. Bedanken können sich die Herner dabei auch bei ihrem Keeper Dominik Ratsch, der in der 26. Minute einen Strafstoß parieren und so eine Kaiserauer Führung verhindern konnte.