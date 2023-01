SV Wanne 11: Coach Pepe bleibt - Verstärkung aus der Westfalenliga Der SV Wanne 11 spielt seit dem Aufstieg im Sommer 2019 immer eine gute Rolle in der Landesliga 3.

Auch in der laufenden Spielzeit ist mit lediglich fünf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Hombrucher SV noch alles möglich. Das komplette Funktionsteam um Chefcoach Franko Pepe und Co-Trainer Peter Adamek hat nun seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Pepe hält bereits seit April 2016 das Zepter in der Hand und hat großen Anteil an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der "Schwarzen Raben".