SV Waltershofen ab kommender Saison mit leicht verändertem Trainerteam

Er wird den Verein nicht verlassen, er steht uns aber weder als Spieler noch als Trainer weiter zu Verfügung. Wir möchten uns bei Michi ganz herzlich bedanken. In den letzten drei Jahren haben wir ihn als tollen Menschen, hervorragenden Trainer und überragenden Torhüter kennen gelernt. Besonders dem Trainerteam wird er sehr fehlen. Michi gehört ein großer Anteil am momentanen Erfolg und wir hätten sehr gerne mit ihm weiter gemacht. Aber wie so oft im Leben, eine Tür geht zu, dafür öffnet sich eine andere.

Wir konnten mit Jürgen Heisch einen neuen Trainer für unsere Zweite und Co-Trainer für die Erste Mannschaft gewinnen. Durch seine positive Art wird er dem Trainerteam gut tun. Jahrelange Erfahrung als Spielausschuss und eine persönliche Bindung zu unserem Trainer Markus Bilharz, ermöglichten diesen Schritt. In einem Gespräch mit den Trainern und dem Spielausschuss war man sich schnell einig, dass dies eine perfekte Lösung für die nächste Runde sein wird. Ab nächster Runde werden Markus Bilharz und Giuseppe Paletta das Zepter der Ersten Mannschaft gemeinsam schwingen. Sie werden als gleichberechtigtes Team die Mannschaft coachen, Markus von der Seitenlinie und Seppe auf dem Feld als verlängerter Arm. Dieses Team funktioniert im Moment schon sehr gut und wir sind uns sicher, dass in der neuen Zusammenstellung dies auch super funktionieren wird. Markus Bilharz geht somit in seine 7 te Saison bei den Blau Weißen, dies zeigt wie gut diese Zusammenarbeit harmoniert.