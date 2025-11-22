SV Walsdorf: Unter dem Radar, aber stets oben dabei

Den sportlichen Erfolg nur auf Zahlen und einzelne Spieler herunterzubrechen, wäre jedoch nicht fair. Ein Gros der Mannschaft spielt seit Jahren zusammen, ist auch abseits des Platzes freundschaftlich verbunden. Das kann auch zu Weiterentwicklung auf dem Platz führen: „In den ersten Jahren sind wir viel über Einstellung und Kampf gekommen, in den letzten Jahren haben wir spielerisch einen großen Schritt gemacht“, sagt Ott. Die Krönung: der Aufstieg in die Gruppenliga 2021/22 unter Trainer Oli Schöneck, den der SVW beinahe mit dem Klassenerhalt bestätigt hätte. „Wir haben gesehen, dass wir dort mithalten können. Ich könnte den Jungs nicht in die Augen schauen, wenn ich ihnen sage, dass wir es nicht nochmal versuchen“, betont Ott.

Morgen, 15:00 Uhr SG Schlangenbad Schlangenbad SV 1922 Walsdorf Walsdorf 15:00 PUSH

Gleichzeitig ist ihm bewusst: „Wenn man allein die Rahmenbedingungen betrachtet, haben wir eigentlich weder in der Gruppenliga noch in den Top drei etwas verloren.“ Der Naturrasen wird im Winter zum Problem – ohne Flutlicht ist Training dort nicht möglich. Seit drei Jahren weicht der SVW deshalb nach Heftrich, Niederseelbach oder auf den Platz des TV Idstein aus. „Denen sind wir sehr dankbar“, sagt Ott.