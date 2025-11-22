SV Walsdorf: Unter dem Radar, aber stets oben dabei

Idstein. Beim Blick auf die Tabelle der Kreisoberliga Rheingau-Taunus wandert die Aufmerksamkeit schnell zum TV Idstein, der als Aufsteiger begeistert und jetzt die TSG Wörsdorf empfängt (So., 15 Uhr). Oder zur SG Orlen, die als Spitzenreiter eine fast makellose Saison spielt. Fast unbemerkt reiht sich jedoch ein Team ein, das keineswegs unspektakulär unterwegs ist – der SV Walsdorf. Punktgleich mit dem TVI und aktuell Tabellenzweiter bestätigt der Verein aus dem Idsteiner Ortsteil seine vor der Saison formulierten Ambitionen, im Aufstiegsrennen zur Gruppenliga ein Wörtchen mitreden zu wollen. Idstein und Orlen hat der SVW in dieser Spielzeit bereits geschlagen. Was macht Walsdorf so stark?
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Ein Blick auf die Zahlen liefert erste Antworten: Nur neun Gegentore in 15 Spielen – Bestwert der Liga – sowie ausgeprägte Heimstärke. Lediglich gegen die SG Schlangenbad (0:1), wo der SVW diesen Sonntag (15 Uhr) gastiert, setzte es eine Niederlage auf eigenem Platz. Dazu kommen 51 erzielte Treffer, obwohl im Sommer mit Niklas Ernstberger eine Galionsfigur nach zwölf Jahren den Verein verlassen hat. Der Torjäger pendelte lange von Frankfurt nach Walsdorf, nun läuft er für den SV Sachsenhausen in der A-Liga Frankfurt auf – und sorgt dort mit 41 Torbeteiligungen aus zwölf Spielen für Furore.
In die großen Fußstapfen scheint nun Mustafa Mert Arslan zu treten, der in der vergangenen Saison für Baris Spor Idstein 51-mal traf und nun schon 19 Treffer für Walsdorf erzielt hat. „Wenn du in der B-Liga so viele Tore schießt, warum sollst du es nicht auch in der Kreisoberliga schaffen?“, sieht Spielertrainer Sven Ott, der gemeinsam mit Lars Scheerer und Lukas Ernst das Trainerteam bildet, bei Arslan Entwicklungspotenzial.
Den sportlichen Erfolg nur auf Zahlen und einzelne Spieler herunterzubrechen, wäre jedoch nicht fair. Ein Gros der Mannschaft spielt seit Jahren zusammen, ist auch abseits des Platzes freundschaftlich verbunden. Das kann auch zu Weiterentwicklung auf dem Platz führen: „In den ersten Jahren sind wir viel über Einstellung und Kampf gekommen, in den letzten Jahren haben wir spielerisch einen großen Schritt gemacht“, sagt Ott. Die Krönung: der Aufstieg in die Gruppenliga 2021/22 unter Trainer Oli Schöneck, den der SVW beinahe mit dem Klassenerhalt bestätigt hätte. „Wir haben gesehen, dass wir dort mithalten können. Ich könnte den Jungs nicht in die Augen schauen, wenn ich ihnen sage, dass wir es nicht nochmal versuchen“, betont Ott.
Gleichzeitig ist ihm bewusst: „Wenn man allein die Rahmenbedingungen betrachtet, haben wir eigentlich weder in der Gruppenliga noch in den Top drei etwas verloren.“ Der Naturrasen wird im Winter zum Problem – ohne Flutlicht ist Training dort nicht möglich. Seit drei Jahren weicht der SVW deshalb nach Heftrich, Niederseelbach oder auf den Platz des TV Idstein aus. „Denen sind wir sehr dankbar“, sagt Ott.
Ein eigener Kunstrasenplatz befinde sich derweil in Planung, bestätigt Co-Trainer Lukas Ernst. Ein Standort sei gefunden, die bisherige Anlage solle verkauft werden – dort könne Wohnraum entstehen. Ein Projekt, das zeitnah realisierbar scheint und auch die Jugendarbeit beleben könnte, in der der SVW aktuell mit Rivale TSG Wörsdorf kooperiert. „Für unseren Ort wäre das natürlich top“, sagt Ott.