SV Walsdorf hat "Bock" auf Gruppenliga Idsteiner empfangen am Mittwochabend (19 Uhr) SG Villmar/Arfurt/Aumenau zum Relegationshinspiel um den Aufstieg in die Gruppenliga +++ Zwei Sommer-Neuzugänge fix von Martin Gebhard · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Kann der SV Walsdorf im Hinspiel gegen die SG Villmar vorlegen? – Foto: Jörg Halisch - Archiv

Idstein. Kaum ist die Saison beendet, geht es für zwei heimische Top-Performer in den Fußball-Kreisoberligen (KOL) schnell weiter: Von diesem Mittwoch an starten die beiden Vizemeister SG Germania (KOL Wiesbaden) und SV Walsdorf (KOL Rheingau-Taunus) in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga Wiesbaden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Modus: In zwei Halbfinals mit Hin- und Rückspielen werden die Sieger ermittelt, die im Finale am 9. Juni (19.30 Uhr) auf der Anlage des FC Kiedrich aufeinandertreffen. Der Sieger steigt auf. Der Verlierer könnte nachrücken, wenn SV Wiesbaden (Verbandsliga) und TuRa Niederhöchstadt (Gruppenliga) in ihrer Ausscheidung die ersten beiden Plätze belegen und zudem Verbandsliga-Vize TuS Hornau den Aufstieg in die Hessenliga packt. Die SG Germania bestreitet ihr erstes Match am Mittwoch (20 Uhr) beim Vizemeister der KOL Main-Taunus, SG Oberliederbach. Das Rückspiel steigt am Samstag (15 Uhr) bei der Germania. Der SV Walsdorf erwartet am Mittwoch (19 Uhr) den Vertreter aus dem Kreis Limburg/Weilburg, SG Villmar/Arfurt/Aumenau und spielt am Samstag (15 Uhr) in der Limburger Kante. Beide Lokalvertreter kennen die Gruppenliga, haben vor geraumer Zeit auch schon höherklassiger gespielt. Die Wiesbadener spielten zuletzt in der Saison 2023/2024 in der Gruppenliga, die Idsteiner dort zuletzt ein Jahr davor.