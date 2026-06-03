SV Walsdorf hat "Bock" auf Gruppenliga

Idstein. Kaum ist die Saison beendet, geht es für zwei heimische Top-Performer in den Fußball-Kreisoberligen (KOL) schnell weiter: Von diesem Mittwoch an starten die beiden Vizemeister SG Germania (KOL Wiesbaden) und SV Walsdorf (KOL Rheingau-Taunus) in die Aufstiegsrunde zur Gruppenliga Wiesbaden.
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Der Modus: In zwei Halbfinals mit Hin- und Rückspielen werden die Sieger ermittelt, die im Finale am 9. Juni (19.30 Uhr) auf der Anlage des FC Kiedrich aufeinandertreffen. Der Sieger steigt auf. Der Verlierer könnte nachrücken, wenn SV Wiesbaden (Verbandsliga) und TuRa Niederhöchstadt (Gruppenliga) in ihrer Ausscheidung die ersten beiden Plätze belegen und zudem Verbandsliga-Vize TuS Hornau den Aufstieg in die Hessenliga packt. Die SG Germania bestreitet ihr erstes Match am Mittwoch (20 Uhr) beim Vizemeister der KOL Main-Taunus, SG Oberliederbach. Das Rückspiel steigt am Samstag (15 Uhr) bei der Germania. Der SV Walsdorf erwartet am Mittwoch (19 Uhr) den Vertreter aus dem Kreis Limburg/Weilburg, SG Villmar/Arfurt/Aumenau und spielt am Samstag (15 Uhr) in der Limburger Kante. Beide Lokalvertreter kennen die Gruppenliga, haben vor geraumer Zeit auch schon höherklassiger gespielt. Die Wiesbadener spielten zuletzt in der Saison 2023/2024 in der Gruppenliga, die Idsteiner dort zuletzt ein Jahr davor.
Spielertrainer Sven Ott sieht mit seinen Co-Trainern Lars Scheerer und Lukas Ernst, der auch spielt, für seinen abwehrstarken SV Walsdorf mit nur 20 Saison-Gegentoren ebenfalls Chancen im Hinblick auf die höhere Liga. Auch die Idsteiner vermelden: „Alle sind fit“, bestätigt Ott. „Ich rechne mit Spielen auf Augenhöhe“, sagt der 34-Jährige „Und dass wir als lachender Dritter aus den Spielen rausgehen.“
Die SG aus Mittelhessen sieht er als robuste, sehr offensivstarke Mannschaft mit einigen exzellenten Einzelspielern drin.“ Die Vorbereitung sei mit regelmäßig 14 bis 16 Trainingsteilnehmern sehr gut gewesen, freut sich Ott. „Wir alle haben Bock, Gruppenliga zu spielen“, betont er. Zwei Neuzugänge von der TSG Wörsdorf gibt es schon: Nico Bellin und Mo Abdel Wahab.