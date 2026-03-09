SV Walpertskirchen zahlt Lehrgeld: „Es fehlte am letzten Pass“

Der SV Walpertskirchen musste gegen den TSV Rohrbach eine Niederlage einstecken. – Foto: Marc Marasescu

Nennenswerte Torchancen hatten die Gastgeber auf dem, wie von ihnen selbst vorher befürchtet, schwer bespielbaren Platz aus dem Spiel heraus keine. Da waren sich der verletzt zuschauende Benedikt Schuler und Trainer Josef Heilmeier einig. Nach etwa einer Viertelstunde hatte Walpertskirchen das Geschehen im Griff und die erste Tormöglichkeit, aber Luca Fellermeier war zu überrascht, dass die Flanke von Paul Jäger bei ihm landete, und er somit nicht richtig abschließen konnte.

Der SV Walpertskirchen hat am Samstag ein Spiel verloren, das dem Verlauf der insgesamt 95 Minuten nach nie mit dem 1:0 (0:0)-Sieg des TSV Rohrbach hätte enden dürfen.

Nach einer halben Stunde führte Tom Simml einen Freistoß klasse aus, aber der 19-jährige Tobias Lindlmaier im Rohrbacher Kasten parierte stark. Als Simml einige Minuten später nach Jägers Sturmlauf über links zum Abschluss kam, blieb wieder der TSV-Schlussmann Sieger. „In zwei, drei weiteren aussichtsreichen Situationen fehlte es am letzten Pass“, berichtet Heilmeier, „aber zur Pause hätten wir führen müssen.“ Er sah nach Wiederbeginn „sogar einen noch einseitigeren Spielverlauf und weitere Top-Tormöglichkeiten“.

Immer wieder Endstation vor dem Rohrbacher Kasten

Bei der allergrößten hatte sich Simml stark freie Bahn verschafft und konnte allein auf das TSV-Tor stürmen. „In Manuel-Neuer-Manier hat der Torhüter einen Arm hochgerissen und das Ding entschärft“, beschreibt Bene Schuler dieses Duell. Wenige Minuten später das Tor des Tages: „Wir haben unnötig einen Eckball verschuldet, bei dem verschätzte sich Torhüter Deniz Erden und wurde zum zweiten Pechvogel“, beschreibt Trainer Heilmeier diese verhängnisvolle 82. Minute. Eingeköpft zum 1:0 hat natürlich Philipp Federl, regionalligaerprobter Spielertrainer und Top-Torjäger beim TSV mit nunmehr zwölf Treffern.

Drei Minuten später legte der eingewechselte Adrian Alexy über rechts auf Siml auf, der traf den Ball nicht voll, sodass erneut der Keeper das bessere Ende für sich hatte. Gestürmt haben die Walpertskirchener also die Festung der weiterhin zu Hause unbesiegten Rohrbacher, einnehmen konnten sie diese aber auch nicht.