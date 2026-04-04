SV Walpertskirchen will gegen TSV Gaimersheim die Trendwende schaffen

0261 - Stefan Pfanzelt (Walpertskirchen, li.) u. Tom Simml gegen Fabian Radlmaier (Palzing, 7) Atonius Fischer-Stabauer u. Marzu.jpg – Foto: Dominik Findelsberger

Die Bilanz des bis zur Winterpause furios aufspielenden Aufsteigers Walpertskirchen ist im Jahr 2026 mit vier Zählern aus fünf Spielen mau. Da haben die Gäste mit zwölf Punkten – drei Siegen und zwei Remis – anders aufgetrumpft. Personell dezimiert waren zuletzt beide. „Wir haben nicht erwartet, dass es so gut laufen würde, nach dem Abgang von fünf Spielern in der Winterpause“, erzählt TSV-Trainer Manfred Wagner-Kroll. Unter den Abgängen war mit Hakan Düzgün der drittbeste Torschütze. Seit drei Spielen ist auch Top-Torjäger Nico von Swiontek-Brezinski, mit zwölf Treffern aus 19 Spielen auf Rang vier der Ligawertung gleichauf mit Walpertskirchens Christian Käser, nicht mehr dabei. Kreuzbandriss, nennt Wagner-Kroll den Grund.

Und trotzdem läuft es bisher so gut. „Es hat alles gepasst, ab und zu hatten wir auch Glück, wie beim 1:0-Siegtreffer gegen Fatih Ingolstadt in der 92. Minute, nachdem wir vorher den Ball noch von der eigenen Torlinie weggekratzt hatten“, blickt Wagner-Kroll zurück. „Nach Walpertskirchen fahren wir mit zwölf Feldspielern, denn jetzt sind auch noch welche im Urlaub.“ WSV-Coach Heilmeier kennt das: „Auch wir hatten vor der Winterpause schon viele Ausfälle, aber da haben wir aus unseren wenigen Torchancen Treffer gemacht, und da hapert es derzeit.“ Zum 2:1-Hinspielsieg meint er: „Vor allem in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf unser Tor, aber ein Konter hat uns zum Siegtreffer gereicht.“

Ein weiteres Problem sind die ständigen Umstellungen in der Viererkette. Raphael Hösl ist nun im Urlaub. Fraglich sind Nils Wölken, der gegen Palzing angeschlagen raus musste, und Stefan Pfanzelt, der zuletzt kränkelte. Apropos Palzing: „Dass ich mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden war, bekamen die Burschen im Dienstagstraining zu spüren“, sagt Heilmeier. Zum Personal: „Marius Orthuber und Felix Zehetmaier sind wieder hundertprozentig fit, Tobi Rauch ist wieder im Training. Wir haben schon Alternativen“, versichert der SVW-Coach.