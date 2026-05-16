SV Walpertskirchen vor letztem Spiel in starker Premieren-Saison

Der SV Walpertskirchen hat als Aufsteiger in der Bezirksliga stark mitgehalten. – Foto: Johannes Traub

Mit dem Heimspiel gegen den Ex-Regionalligisten VfR Garching beschließt der SV Walpertskirchen am heutigen Samstag eine tolle Premieren-Saison in der Bezirksliga. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Völlig unabhängig vom Ausgang der Partie war die Saison für den Aufsteiger, der die Liga lang angeführt hatte, ein voller Erfolg.

Heute, 14:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen VfR Garching VfR Garching 0 0 PUSH

Trainer Josef Heilmeier ironisch: „Zum letzten Spiel habe ich fast alle beisammen.“ Sicher ist, dass Florian Rauch nach langer Leidenszeit das Team wieder als Kapitän anführen wird und es für den spielenden Co-Trainer Nils Wölken das Abschiedsspiel ist. „Wenn wir am Ende unter den ersten Fünf sind, ist es eine Riesensaison als absoluter Neuling“, hatte Josef Heilmeier schon vor Wochen klargestellt.Tipp: 3:1