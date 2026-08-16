SV Walpertskirchen vergibt zu viele Chancen

Es geht wieder los: Walpertskirchens Trainer Sepp Heilmaier bittet sein Team zum Trainingsauftakt. – Foto: Dominik Findelsberger

Der SV Walpertskirchen führt nach drei Minuten gegen Rosenheim, kassiert aber noch vor der Pause zwei Gegentore. Raphael Hösl erleidet eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma.

Auch nach vier Spieltagen bleibt der SV Walpertskirchen mit dem 2:2-Remis beim SB DJK Rosenheim ungeschlagen. Sowohl Trainer Josef Heilmeier als auch Sportlicher Leiter Maximilian Büchlmann gaben nach der Partie am Freitagabend unumwunden zu, dass ein Punkt dem Spielverlauf nach zu wenig war.

„Wir sind optimal in die Partie gekommen“, berichtete Büchlmann. Christian Käser wurde mit tollem Diagonalball auf links angespielt, zog nach innen und jagte mit tollem Flachschuss den Ball unhaltbar ins linke Eck zum 1:0 nach drei Minuten. Ein Freistoß von Bastian Keilhacker landete an der Torlatte. Weitere sehr gute Möglichkeiten von Tom Simml und Daniel Schuler vereitelte SBR-Schlussmann Arian Hadzija. „Wir haben uns draußen nach einer halben Stunde gefragt, was sollte da heute passieren, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen“, gab Sportleiter Büchlmann zu.

Und es passierte dann so einiges. Nach 35 Minuten erwischte es Raphael Hösl, als er etwas zu spät in den Luftkampf kam und mit Gegenspieler sowie Mitspieler zusammenrasselte. Die Gesichts- und Kopfverletzung ließ zunächst das Schlimmste befürchten. Leichte Entwarnung konnte Büchlmann am Tag danach geben: „Es ist nichts gebrochen, aber Hösl hat eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma erlitten.“

Torwartfehler vor dem Ausgleich

Im WSV-Spiel war dafür ein Bruch zu verzeichnen: Beim Ausgleichstreffer in der 42. Minute verschätzte sich der nahezu beschäftigungslose Keeper Marvi Thormann bei einer Flanke, und die folgende flache Hereingabe verwertete Luis Berkermann zum 1:1.

Drei Minuten später ließ sich die unsortierte und uneinig agierende WSV-Defensive nach einem Rosenheimer Einwurf auf der linken Seite ausspielen, und der von rechts einlaufende Lukas Steidl köpfte den Flankenball zum 2:1 ein. Immerhin egalisierte Luca Fellermeier diesen unnötigen Pausenrückstand drei Minuten nach Wiederbeginn. Käser leistete die Vorarbeit über links mit gefühlvoller Flanke, und sein Sturmpartner köpfte zum 2:2 ein. Die zweite Halbzeit war dann wieder ein Spiel auf das Tor der Gastgeber.

In diesem wuchs der SBR-Keeper über sich hinaus. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine haushoch überlegene Mannschaft sogar als Verlierer vom Platz geht. So hatte der WSV richtig Dusel, als ein SBR-Stürmer ein Abspiel von Thormann erwischte, den Ball nach 75 Minuten jedoch an den Pfosten setzte. Auf der anderen Seite verzweifelten Daniel Schuler, Käser gleich zweimal sowie der eingewechselte Maximilian Spreitzer am schier unbezwingbaren Teufelskerl Hadzija.