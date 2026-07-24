SV Walpertskirchen startet gegen Ampfing – sechs Spieler fehlen

Bewährtes Team: Trainerduo Josef Heilmeier (l.) u. Co-Trainer Michael Schrödl. – Foto: Dominik Findelsberger

Der SV Walpertskirchen spielt sein Saisonauftaktspiel gegen den TSV Ampfing bereits am Freitagabend statt am Sonntag. Trainer Josef Heilmeier muss sich im Abwehrzentrum etwas einfallen lassen.

Der SV Walpertskirchen startet nicht wie ursprünglich terminiert am Sonntag in seine zweite Bezirksliga-Saison, sondern bereits am heutigen Freitagabend um 19.30 mit dem Heimspiel gegen den TSV Ampfing.

Heute um 19 Uhr geht es mit einem verkürzten Rahmenprogramm in der SKS-Arena los. Der Stadionname ist so neu wie die Namen von acht Spielern. Darunter sind die 18- und 19-jährigen Moritz Bigalke und Metehan Özen vom FC Herzogstadt.

WSV-Trainer Josef Heilmeier berichtet, dass Ampfing vom BFV zum Start ein Heimspiel zugesagt worden war und das hätte man am Freitag ausgetragen, da Samstag/Sonntag ein großes Nachwuchsturnier stattfindet, wozu alle Mann gebraucht werden. Heilmeier: „Wir haben der kurzfristigen Verlegung zugestimmt, um weiteren Verbandsärger, diesmal von Ampfinger Seite, zu vermeiden.“ Er erzählt, dass für Sonntag eine Saisoneröffnung mit Grillfest und Vorstellung der Sponsoren geplant war.

„Die Neuen machen sich alle sehr gut“, urteilt Trainer Heilmeier, „auch die sehr jungen. Sie müssen etwas Geduld haben, aber ihre Einsätze werden kommen.“ 27 Feldspieler und drei Torhüter umfasst der Kader, aber ein halbes Dutzend fällt aus. Das geht von Felix Zehetmaiers Flitterwochen über verletzte bzw. noch nicht fitte Spieler bis zum Österreicher Nikolaus Puschmann, der beruflich bedingt bis zum Winter fehlen wird.

„Einfallen lassen müssen wir uns was im Abwehrzentrum durch den Ausfall von Martin Deutinger“, erzählt Heilmeier. Zum Gegner: „Die wissen wahrscheinlich über uns auch nicht mehr als wir über sie, aber nach der Umsiedlung in die Gruppe Ost ist für uns sowieso wieder fast alles Neuland.“ Dass Ampfing, bis 2024 vier Saisons Landesligist, um den Regionalliga- und Bayernliga-erfahrenen Kapitän Maximilian Manghofer weitere höherklassig erfahrene Akteure hat, ist bekannt.

WSV-Trainer Heilmeier zum Saisonziel gegenüber der Heimatzeitung: „Ihr kennt meine Meinung, für uns geht es in einer Bezirksligasaison erst mal darum, so früh wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt beisammen zu haben.“

Tipp: 3:1 für Walpertskirchen