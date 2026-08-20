SV Walpertskirchen schlägt Zorneding knapp – und bleibt ungeschlagen

SV Walpertskirchen gegen TSV Zorneding – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Der SV Walpertskirchen hat sich gegen den TSV Zorneding durchgesetzt. Torwart Marvin Thormann verhinderte kurz vor Schluss mit einer sensationellen Parade den Ausgleich.

Heilmeier hatte in den ersten vier Saisonspielen immer wieder den Chancenwucher beklagt und auf den „Ketchupflaschen-Effekt“ gehofft, nach dem Motto: „Erst kommt fast nix, und dann kommt alles auf einmal raus.“ Doch wieder ließen seine Jungs einiges liegen.

Ganz entspannt kann der SV Walpertskirchen seine nächsten Spiele angehen. Nach einem 2:1 (1:1) gegen den TSV Zorneding am Dienstagabend bleibt die Mannschaft von Trainer Sepp Heilmeier weiterhin ungeschlagen und hat sich vorerst im oberen Drittel der Bezirksliga-Tabelle festgesetzt.

Es war ein hartes Stück Arbeit, das der WSV verrichten musste, bis die drei Punkte unter Dach und Fach waren. Wie erwartet präsentierten sich die Zornedinger als technisch versierte Truppe, die schnell und gradlinig spielte. „Die haben uns schön eingeheizt“, bekannte Heilmeier, der nach einer Viertelstunde zusehen musste, wie ein Freistoß von Matthias Schuster unhaltbar zum 1:0 für die Gäste einschlug.

Nur drei Minuten später aber eine identische Situation auf der Gegenseite. Freistoß für Walpertskirchen, Bastian Keilhacker legte sich den Ball zurecht und jagte ihn ebenso unhaltbar zum 1:1 ins Netz. „Das hat uns zurück ins Spiel gebracht“, analysierte der WSV-Trainer, der dann umstellte, und prompt hatte sein Team den Gegner besser im Griff. Dennoch musste Heilmeier zugeben: „Die erste Halbzeit ging an Zorneding.“

In der zweiten aber änderte sich das Bild. Jetzt war Walpertskirchen klar am Drücker und durfte nach einer guten Stunde die Führung bejubeln. Daniel Schuler brachte den Ball scharf nach innen, der ging durch Freund und Feind hindurch, und am langen Pfosten lauerte Tom Simml, der das Leder zum 2:1 über die Linie drückte. „Ein typisches Torjäger-Tor“, meinte Heilmeier schmunzelnd.

Danach hatte der WSV die Partie weiter im Griff, aber es offenbarte sich wieder die „Walpertskirchener Krankheit“: Es wurden zu viele Chancen liegen gelassen. Prompt wäre Zorneding fast zum Ausgleich gekommen. Aber einen Schuss aus fünf Metern Entfernung wehrte WSV-Tormann Marvin Thormann mit einer sensationellen Parade ab.

Danach probierten es die Zornedinger meist mit weiten Bällen, aber die WSV-Defensive war auf der Hut. Weil der TSV aufmachte, ergaben sich natürlich auch noch Konterchancen für die Gastgeber, die aber allesamt vergeben wurden.

„Aber Gott sei Dank hat‘s gelangt“, meinte nach der Partie ein erleichterter WSV-Coach. Dass sich der gewünschte „Ketchupflaschen-Effekt“ noch nicht eingestellt hatte, nahm Heilmeier mit Humor. „Es ist grade so viel rausgekommen, dass alle Walpertskirchener satt geworden sind“, sagte er lachend.